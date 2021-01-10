“البنك المركزي” يُصدر “سياسة المصرفية المفتوحة”.. ويوضح مزاياها

بلادي – الرياض :

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الأحد)، إصدار “سياسة المصرفية المفتوحة”، والتي ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة.

وأوضح البنك المركزي أنه في حال تطبيق هذه السياسة يمكن لعملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، كما سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة.

وأبان أنه يمكن أيضا للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية، مشيراً إلى أنها تتسق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه السياسة تتيح استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية على القطاع المالي.