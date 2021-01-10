بلادي – الرياض :
فتحت هيئة التخصصات الصحية اليوم (الأحد)، باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص السعودية.
ونشرت الهيئة مقطعا تعريفيا، يرصد رحلة التقديم على نظام المفاضلة والقبول الخاص ببرامج الدراسات العليا الصحية للتخصصات العامة.
وأوضحت أن البدء في التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية، وإنشاء حساب عليها واختيار الرغبات، ووضع السيرة الذاتية، لافتة إلى أنه وفقا لتنافسية المتقدمين ومجموع الدرجات وترتيب الرغبات سيتم الترشيح.
وأشارت إلى أنه بعد ذلك ستتم مرحلة المقابلة الشخصية للمترشحين، يليها تقديم رغبات أفضلية المراكز، ومطابقتها كذلك مع نتائج المراكز وصولا إلى الحصول على النتيجة النهائية والقبول في برامج الدراسات العليا للتخصصات الصحية.
وأبانت أنه بعد القبول سيتم إنهاء إجراءات التسجيل ودفع الرسوم ورفع التصنيف المهني وإيفاد المقبول كموظف ليتلقى ويبدأ التدريب.
ولفتت إلى أنه بمجر الانتهاء من المسيرة التدريبية والحصول على وثيقة التخرج سيكون المتدرب مؤهلا ومعتمدا لتقديم الخدمات الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التخصصات الصحية” تفتح باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص.. تعرف على طريقة التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.