“التخصصات الصحية” تفتح باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص.. تعرف على طريقة التقديم

بلادي – الرياض :

فتحت هيئة التخصصات الصحية اليوم (الأحد)، باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص السعودية.

ونشرت الهيئة مقطعا تعريفيا، يرصد رحلة التقديم على نظام المفاضلة والقبول الخاص ببرامج الدراسات العليا الصحية للتخصصات العامة.

وأوضحت أن البدء في التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية، وإنشاء حساب عليها واختيار الرغبات، ووضع السيرة الذاتية، لافتة إلى أنه وفقا لتنافسية المتقدمين ومجموع الدرجات وترتيب الرغبات سيتم الترشيح.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك ستتم مرحلة المقابلة الشخصية للمترشحين، يليها تقديم رغبات أفضلية المراكز، ومطابقتها كذلك مع نتائج المراكز وصولا إلى الحصول على النتيجة النهائية والقبول في برامج الدراسات العليا للتخصصات الصحية.

وأبانت أنه بعد القبول سيتم إنهاء إجراءات التسجيل ودفع الرسوم ورفع التصنيف المهني وإيفاد المقبول كموظف ليتلقى ويبدأ التدريب.

ولفتت إلى أنه بمجر الانتهاء من المسيرة التدريبية والحصول على وثيقة التخرج سيكون المتدرب مؤهلا ومعتمدا لتقديم الخدمات الصحية.