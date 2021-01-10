وزير الشؤون الإسلامية يُصدر قرارًا بإنشاء مكتب إدارة البيانات

بلادي – الرياض :
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الأحد)، قراراً بإنشاء مكتب إدارة البيانات في الوزارة يرتبط به مباشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن مهام مكتب إدارة البيانات بالوزارة هي: العمل على اللوائح والسياسات الجديدة والتي تشمل تصنيف البيانات ومشاركتها وحماية البيانات الشخصية، ونشر البيانات المفتوحة، بهدف حوكمة البيانات وحمايتها ورفع مستوى جودة وجاهزية البيانات والارتقاء بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمات وتمكين اتخاذ القرار.
يذكر أن الوزارة تعد من ضمن الوزارات التي نفذت الأمر السامي القاضي بتأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية، بالمواءمة مع سياسات ولوائح إدارة البيانات الوطنية المعتمدة.
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