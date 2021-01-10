نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس للاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس للاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية 1442 يعتبر نظام فانوس من أهم الأنظمة الهامة التي يتم تقديمها أعض على الإنترنت وتكون تابعة لخدمة الموارد البشرية، والتي تم تخصيصها المعلم أو الموظف إمكانية الاستعلام عن أي خدمة في إجراءات المعاملة دون أن يضطروا إلى الذهاب للإدارة للاستعلام عنها، وبالتالي ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المعلمين حول معرفة خطوات الاستعلام عن موعد صرف العلاوات السنوية 1442 وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

موعد صرف العلاوة السنوية عبر فارس

الخدمة المدنية أوضحت أنه تم عمل تعديل على صرف العلاوة السنوية لهذا العام 1442 وكان من المفترض أن يتم صرفها مع بداية العام الهجري ولكن تم تعديل هذه القرارات الرسمية وصرف العلاوة السنوية مع العام الجديد 2021 حيث يتم صرفها بدأ من أول شهر يناير والذي يوافقه بالتاريخ الميلادي السابع والعشرين.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام فارس وإضافة اسم المستخدم ثم الكتابه كلمة المرور والتأكد من كتابتها بشكل صحيح بعد ذلك يتم الضغط على الخدمة الذاتية، وتحديد أيقونة المرتبات والبدلات ثم الضغط على كلمة عرض وسوف يظهر لك على المبلغ الذي تم تحديده لصرف العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442 من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية

خدمات نظام فارس التعليمي

يتم تقديم خدمة تعريف الراتب والبدلات خدمات تعديل مدة الإجازة أو التبليغ عن الغائها أو يمكن الاستفادة من خدمة تقديم طلب الاستقالة أو طلبات قاعد وخدمه التبليغ عن الاجازه وتشمل أيضا معرفة بيانات المعلم أو الموظف ويقوم بتقديم طلب نقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى.