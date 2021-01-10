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عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن اليوم عن ايداع الدفعة 38 في حسابات المستفيدين، وبهذا يمكنهم صرف رواتب يناير 2021 من البنوك في أي وقت، كما أعلن أن الدفعات يتم إيداعها لهذا الشهر كاملةً دون زيادة أو نقصان، وعملية الإيداع لمبالغ الدفعات سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأحد 10 يناير 2021، وهذا بعد أيام قليلة من صدور نتائج الأهلية لهذا الشهر.

حساب المواطن يعلن خبر هام عن صرف دفعة 38 تعرف على تفاصيل دفعة يناير 2021

يتم إعلان موعد صرف الدفعات كل شهر من خلال الصفحة الرسمية على تويتر، والتي يتم من خلالها أيضًا الرد على إستفسارات السائلين، وتوضيح تفاصيل الدفعات، ومن الجدير بالذكر أن موعد نزول حساب المواطن لشهر يناير هو اليوم الأحد 10 يناير 2021، الموافق 26 جمادى الثاني 1442.

صرف حساب المواطن

آليات صرف الدفعات تتم كل شهر من خلال الصرافات والبنوك الرسمية المعتمدة، ويتم صرف الدفعات كل شهر فور إعلان خبر إيداعها، والذي يستغرق يوم أو يومان على الأكثر، وفور الإنتهاء من عملية الإيداع يحق للمستفيدين من الخدمة صرف مبلغ الدفعة، مع العلم أن قيمة الدفعة 38 التي تم إيداعها هو 1.9 مليار ريال سعودي، وبهذا يصل مجمل قيمة الدفعات حتى الآن 88 مليار ريال سعودي.

التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، ونحيط بعلمكم أن باب التسجيل مغلق حاليًا، وقد أعلنت الصفحة على تويتر عن إستمرارية تعليق التسجيل للحسابات الجديدة حتى إشعار آخر، وهذا منذ أن قرر وقف التسجيل في شهر مارس 2020، وفور فتح باب التسجيل مرةً أخرى سيتم إعلان هذا من خلالنا.

حاسبة حساب المواطن

تعد تلك الحاسبة وسيلة مجانية تم توفيرها ليتمكن الفرد من معرفة قيمة الدفعة الخاصة به، حيث تعمل الحاسبة بناءًا على البيانات التي يتم إدخالها، والتي تشمل معلومات عن دخل الفرد وما يتقاضاه من راتب شهري، وكذلك حالته الإجتماعية وعدد أفراد أسرته وأعمارهم، ولحساب قيمة الدفعة يتم الدخول على البوابة الالكترونية.

البوابة الالكترونية لحساب المواطن

البوابة الالكترونية هي الموقع الرسمي الخاص بحساب مواطن، ومن خلالها يتم إنشاء حساب جديد والتقديم، كما يمكن عن طريق البوابة تحديث البيانات أو تعديلها، هذا بجانب خدمة الاستعلام برقم الهوية، ويوجد كذلك خدمة الحاسبة التي تعد من أهم خدمات البوابة الإلكترونية، ويتم من خلالها أيضًا صدور نتائج الأهلية التي بناءًا عليها يتم إيداع الدفعات في حسابات المستحقين، هذا بالإضافة إلى خدمة تقديم طلبات الإعتراض على مبالغ الدعم المستحقة، وللإستفادة من هذه الخدمات يتم الدخول على رابط البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

الإعلان عن بدء إيداع مبالغ الدفعة 38 اليوم الموافق 10 يناير 2021 ، وبهذا يمكن للمستفيدين صرف الدفعة من خلال الحسابات المسجلة رسميًا، ولمعرفة قيمة الدفعة المستحقة يمكن إستخدام الحاسبة المتاحة عبر البوابة الإلكترونية.