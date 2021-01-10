نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس 1442 طريقة التسجيل في الخدمة الذاتية والتعريف بالراتب وطلب إجازة بأنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس 1442، هو أحد أهم وأكبر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حيث يعمل نظام فارس 1442 على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقوم بالتسهيل على جميع العاملين بوزارة التعليم السعودية عملية التعاملات الرقمية والاستمتاع بكافة الخدمات بكل سهولة ويُسر، ونتطرق في هذا المقال برصد بعض التفاصيل عن نظام فارس 1442 والخدمات التي يُقدمها ومنها نظام فارس الخدمة الذاتية تعريف بالراتب، تعديل بياناتي في نظام فارس، تعريف موظف من نظام فارس، وفي الأخير طريقة التسجيل في نظام فارس 1442.

نظام فارس 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية في وقت سابق تفعيل رابط نظام فارس الجديد 1442، وذلك بعد توقف فترة من الوقت بسبب عمل صيانة في الموقع نظراً للضغط الكبير الذي كان يتعرض له النظام من جانب العاملين بوزارة التعليم لاستخدام الخدمات المُتاحة على نظام فارس، وبخصوص تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 يلزم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي يتم استخدامها في منصة النفاذ الوطني.

أما نظام فارس الخدمة الذاتية، فهي عبارة عن خدمة فرعية ضمن الفروع العديدة بالنظام التابعة لأنظمة فارس للموارد البشرية والتي يستطيع استخدامها جميع العاملين بوزارة التعليم السعودية من معلمين ومعلمات وإداريين وعمال، ومن الخدمات الإلكترونية في نظام فارس 1442 طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، نظام فارس طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد، طلبات الإجازات، طلبات البدلات، خدمة التعريف بالراتب في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

نظام فارس الخدمة الذاتية تعريف بالراتب

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، تعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي يُقدمها نظام فارس والتي يُمكن من خلالها الإطلاع على كافة الدرجات والمراتب التي انتقل إليها الموظفين العاملين بوزارة التعليم السعودية طبقاً للسم الوظيفي، وفيما يخص نظام فارس تعريف بالراتب يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى خدمة التعريف بالراتب في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 والتي تتمثل في التالي:

الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 عبر الرابط.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

اختيار صلاحية الخدمة الذاتية

اختيار الرواتب والبدلات

اختيار التعريف بالراتب

كتابة كافة البيانات المطلوبة

ثم الضغط على أيقونة التعريف

طريقة التسجيل في نظام فارس 1442

أما بخصوص طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 لأول مرة، يكون من خلال الدخول ويوجد بعض الملاحظات عند الرغبة التسجيل بالخدمة الذاتية بنظام فارس الجديد والتي تضمنت أنه يجب عند التسجيل كتابة رقم الإيبان ويلزم أن يكون مُتطابق مع الرقم المُسجل في نظام فارس الذي ينزل عليه الراتب ويجب أن يبدأ بحرفي SA كابتل كما هو موضح، كما يلزم كتابة رمز التفعيل المرسل من خلال نظام فارس عبر رقم الجوال أو الإيميل للتفعيل، وإليكم فيديو يوضح التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.

والجدير بالذكر أن نظام فارس الخدمة الذاتية الرياض نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ أيام قليلة أنه تم إضافة علاوة سنوية للمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التعليم السعودية، ويُمكن للجميع الآن الإطلاع على العلاوة السنوية من خلال تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية.