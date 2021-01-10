نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 2021/01/10 || أنخفاض في سعر المعدن الأصفر تعرف على التوقعات القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب في السعودية اليوم من أشهر كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من قبل كافة فئات الشعب السعودي، فالشاب المقبل على الزواج يسأل عن سعر الذهب لتقديمه كهدية للزواج لخطيبته، والرجل العادي الذي يريد أن يستثمر في مبلغ متوفر معه يريد أن يعرف سعر المعدن الأصفر، الذي يعتبر أمن ملاذ للاستثمار في الوقت الراهن بعد التراجع الواضح في معظم أقتصاديات الدول الكبرى، والمستثمر الكبير يتابع بورصة الذهب العالمية لحظة بالحظة، لمتتابعة حركة السوق العالمية للذهب ويتابع أمواله المتمثلة في المعدن النفيس ليتخذ القرار بالبيع أو الشراء.

سعر الذهب في السعودية الآن

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, January 10, 2021 02:43 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 223.30 ريال $59.52 سعر الذهب عيار 22 204.69 ريال $54.56 اسعار الذهب عيار 21 195.39 ريال $52.08 اسعار الذهب عيار 18 167.48 ريال $44.64 سعر الذهب عيار 14 130.26 ريال $34.72 سعر الذهب عيار 12 111.65 ريال $29.76 اسعار أوقية الذهب 6,945 ريال $1,851 اسعار جنيه الذهب 1,563 ريال $416.63 اسعار كيلو الذهب 223,297 ريال $59,518

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم

أرجع خبراء أسعار الذهب العالميين إلي تراجع سعر الذهب إلي عدة أسباب كما صرح “بوب هابركورن”، أكبر مخططي أسواق الذهب في مجموعة “R.G.O.FUOCHER”، أن سبب تراجع سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، هو أرتفاع قيمة الدولار ولكنه أشار إلي أن هذا الارتفاع في قيمة الدولار أمام العملات الأخرى لن يدوم طويلاً، وأشار أن السبب الأخر في تراجع السعر هو أرتفاع العوائد على أذون الخزانة الأمريكية، مما جعل العديد من المستثمرين يضخون أمولاً كثيراً بها كانت تتجه إلي شراء الذهب سابقاً.

سعر الذهب في السعودية اليوم 2021/01/10

تتميز سوق الذهب في المملكة بعملية الحركة المستمرة في البيع والشراء، عكس الحركة في العديد من الدول العربية لتنوع الجنسيات التي تعمل داخل المملكة منهم من يرغب في إرسال هدايا لعائلته داخل بلده، فيقوم بشراء الذهب لتميز وجودة الذهب السعودي الذي تكون مصنعيه ذات جودة عالية لحرفية الصانع الذي يعمل في السوق السعودية، ولعدم خلط الذهب بأي عناصر أخرى مما يجعل الذهب ذو نقاء عالي وهو ما يبحث عنه المشتري.

التوقعات المستقبلية لسوق الذهب العالمي

يتوقع خبراء الذهب مزيد من الارتفاعات خلال عام 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي سوف يكون العامل الأكبر في زيادة أسعار الذهب، إضافة إلي تباطؤ أقتصاد الدول الصناعية الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة، التي أعلنت الإغلاق الكامل بسبب أعداد الإصابات الضخم الذي تسجله كل يوم.