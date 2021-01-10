نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهوية الوطنية الرقمية السعودية تعريفها ومميزاتها وكيفية الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الوطنية الرقمية ، قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن إطلاق الهوية الرقمية يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021، وذلك من أجل تجنب الوقوع في المشاكل التي تتسبب فيها بطاقة الهوية الورقية التقليدية، حيث أن عددًا كبيرًا من الأشخاص كان يفقدها، وبالتالي تتوقف جميع أعماله ومعاملاته التي تحتاج إلى وجود بطاقة الهوية.

ونتيجة لكل هذا قامت الوزارة بإتاحة ميزة الحصول على بطاقة الهوية الرقمية السعودية للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الدخول على تطبيق أبشر أفراد.

ما هي الهوية الوطنية الرقمية ؟

الهوية الوطنية الرقمية هي عبارة عن خدمة جديدة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية – على غرار الخدمة المماثلة لـ الهوية الرقمية، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا – كما تم إضافتها إلى الخدمات الموجودة في منصة أبشر الإلكترونية، وقد تم إنشاء هذه البطاقة من خلال التعاون بين الذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني) والهيئة السعودية للبيانات.

ومن الجدير بالذكر أن المواطن عندما يقوم باستخراج الهوية الرقمية السعودية الخاصة به حينها سيمتلك رمز استجابة محدد على منصة أبشر، ومن خلال هذا الرمز سيكون قادرًا على الاطلاع على جميع البيانات الشخصية الخاصة به.

كيفية الحصول على بطاقة الهوية الرقمية

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأحوال المدنية والجوازات لإطلاق الهوية الوطنية الرقمية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتم الحصول عليها وتفعيلها من خلال الدخول على موقع أبشر الإلكتروني، ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا تحميل تطبيق أبشر للأفراد على الهاتف الخاص بك (سيتم شرحه بالتفصيل في نهاية المقال). بعد ذلك يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ويمكن إدخال رقم الهوية بدلًا من اسم المستخدم. بعدها سينقلك الموقع أو التطبيق إلى صفحة أخرى تحتوي على عدد من الخدمات الموجودة في الأسفل، وحينها ستضغط على أيقونة خدماتي. بعد ذلك ستظهر صفحة أخرى أمامك ومنها قم بالضغط على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية أو أيقونة تنشيط الهوية الرقمية. وبعدها ستظهر لك صفحة تحتوي على مجموعة من البيانات الشخصية التي يجب ملؤها بشكل صحيح. ثم نقوم بالضغط على كلمة تفعيل الهوية الرقمية. وأخيرًا سيطلب منك التطبيق أن تقوم بوضع بصمة الإصبع الخاص بك أو بصمة وجهك لزيادة أمان بياناتك والحفاظ عليها.

وبعد تنفيذ كافة الخطوات التي أخبرناكم بها، ستكون بهذا امتلكت الهوية الرقمية الخاصة بك على هاتفك، ويمكن أيضًا أن تقوم بالاحتفاظ بنسخة منها على الهاتف الخاص بك حتى تستطيع استخدامها في حالة عدم اتصالك بالإنترنت.

مميزات الهوية الوطنية الرقمية

هناك مجموعة من المميزات التي تعود على الشخص عندما يحصل على الهوية الرقمية 2021 ، وقد لخص النقيب (ناصر بن مسلط العتيبي) المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، و(محمد الجاسر) المتحدث باسم الأحوال المدنية هذه المميزات في الآتي:

تتميز الهوية الرقمية أبشر بوجود رمز الاستجابة المتغير السريعة وهو (QR Code).

لن يكون الشخص مضطرًا لحمل الأوراق الشخصية الخاصة به مثل بطاقة الهوية أو الرخصة.

تتميز الهوية الرقمية بأنها تجعل من السهل التحقق من بيانات المواطن في حالة عدم توافر الهوية معه.

إمكانية تحميل نسخة من البطاقة الرقمية على هاتفك وذلك لتكون قادرًا على استخدامها في حالة عدم اتصالك بالإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن شرطي المرور سيحمل معه تطبيق اسمه (الميدان) حتى يكون قادر على معرفة بياناتك الشخصية والتطلع إلى الهوية الرقمية الخاصة بك في حالة عدم اتصالك بالإنترنت.

رابط تحميل تطبيق أبشر على الجوال

في حالة كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد حينها يمكنك تحميل التطبيق من جوجل بلاي.

وإذا كان هاتفك يعمل بنظام iSO حينها يمكنك تحميل التطبيق من App Store.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم كل ما تريدون معرفته عن الهوية الوطنية الرقمية من حيث كيفية الحصول عليها من خلال تطبيق أبشر، والمميزات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في السعودية.