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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قنوات السعودية الرياضية 2021 وكيفية الإضافة على رسيفر بي إن KSA SPORTS في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمثل متابعة الدوريات الرياضية في المملكة العربية السعودية أحد أهم اهتمامات كثير من الفئات، حيث يمكن معرفة تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ثم إضافتها إلى القنوات المفضلة، لمشاهدة المسابقات المختلفة، ومنها دوري المحترفين، والعديد من البرامج التحليلية، كما يمكن من خلال هذه الفضائيات متابعة جميع الدوريات الأوروبية ومنها الدوري الإسباني حصلت على حقوق بثه مؤخرًا وسينطلق يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م، إضافة إلى إمكانية متابعة العديد من الرياضات المختلفة عليها.
تُقدم قناة السعودية الرياضية عدة برامج هامة يتم بثها على مدار اليوم، لأنها حصلت على حقوق نقل للمباريات العالمية والعربية والمحلية في الآونة الأخيرة، ومن هذه البرامج التي تُبث على القناة: الدوري السعودي للمحترفين، والدوري السعودي الدرجة الأولى، وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والبطولة العربية للأندية، وبطولات الفئات السنية السعودية، وسباقات الخيل في المملكة، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإيطالي والإسباني.
تردد قنوات السعودية الرياضية 2021
جاءت تردد قنوات السعودية الرياضية لهذا العام 2021، لعشاق مشاهدة الدوريات السعودية والأجنبية لكرة القدم، ومتابعة البرامج التحليلية التي يتم بثها على مدار اليوم، وذلك من خلال الجدول التالي:
|القمر
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|النايل سات
|الرياضية 1
|12149
|H
|27500
|5/6
|العربسات
|الرياضية 1
|12015
|v
|27500
|5/6
|النايل سات
|الرياضية 2
|12284
|v
|27500
|5/6
|العربسات
|الرياضية 2
|12523
|H
|20000
|5/6
|بدر
|الرياضية 2
|11230
|H
|27500
|5/6
|العربسات
|الرياضية 3
|12015
|رأسي
|27500
|3/4
|النايل سات
|الرياضية 3
|12149
|أفقي
|27500
|3/4
|العربسات
|الرياضية 4
|11230
|أفقي 26 شرق
|27500
|5/6
|النايل سات
|الرياضية 4
|12284
|رأسي
|27500
|5/6
طريقة إضافة KSA SPORTS على الرسيفر
فيما يمكن إضافة قناة KSA SPORTS على الرسيفر “بي إن”، لمتابعة الدوريات والأحداث الرياضية المختلفة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- يجب الضغط على “بي إن” من جهاز “الريموت كونترول”.
- نضغط على الإعدادات.
- نختار التركيب “installation”.
- كتابة كلمة المرور القياسية “0000”.
- ننقر بعد ذلك على البحث عن القنوات “Search Channels”.
- ننقر على خيار كافة الباقة “Transponder All”.
- علينا بعد ذلك الضغط على خيار التحديد من قبل المستخدم “User Define”.
- في الخطوة التالية نقوم بإدخال المعلومات المطلوبة.
- يجب النقر على “موافقة”.
- في النهاية نضغط على “البحث” لظهور القنوات التي نبحث عنها.
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