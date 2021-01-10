نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة الكهرباء السعودية أونلاين وكيفية حساب قيمة الاستهلاك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة عن استعلام فاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، التي أتاحت إمكانية الحصول ومعرفة قيمة الفاتورة عبر عدة طرق أون لاين، دون الحاجة للذهاب لفروعها ومقراتها أو طباعتها ورقيًا، بالإضافة إلى توفير خدماتها والتواصل معها عبر تطبيق ALKAHRABA للجوالات الذكية، والذي يُتيح معرفة قيمة الفاتورة وسدادها بالطرق المختلفة عبر هذا التطبيق، بالإضافة إلى استلام الإشعارات الخاصة بالشركة بمواعيد انقطاع الكهرباء والصيانة وغيرها، كذلك رفع التظلمات والشكاوى المتعلقة بالاستهلاك والقراءات الخاطئة للعدادات، والتقديم لتركيب عداد جديد من خلال تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمتقدم ورفعها اون لاين وإرفاق الأوراق المطلوبة كملف PDF.

كيفية حساب قيمة الاستهلاك

وقبل أن ننشر لكم تفاصيل وطريقة استعلام فاتورة الكهرباء السعودية بالخطوات، ننشر لكم توضيح بـ كيفية حساب قيمة الاستهلاك الشهري على العداد الكهربائي بالكيلووات وما يعادله بالريال السعودي، والتي يتم احتسابها وفق القاعدة الحسابية الثابتة المُدرجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة بالصيغة الآتية: كمية الاستهلاك للشريحة يتم قسمتها على /30 يوم عدد أيام الشهر، والناتج يضم ضربه في *عدد الأيام الفعلية (تاريخ القراءة السابقة – تاريخ القراءة الحالية)، وكمثال توضيحي بالعملية الحسابية والصورة:

مشترك كمية استهلاكه للكهرباء 7000 ك.و.س وعدد الأيام الفعلية 27 يوم فستكون قيمة الاستهلاك 1452 ريال كالتالي:

6000÷ 30 × 27 = 5400

استعلام فاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك

أما بالنسبة لكيفية الاستعلام عن الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط موقع: الشركة السعودية للكهرباء.

اختبار استعلام الفاتورة الشهرية.

إدخال رقم المستخدم أو رقم العداد.

الضغط على موافق.

ستظهر لك صفحة بجميع البيانات الخاصة ببياناتك والاستهلاك الشهرية والقرارات السابقة والحالية، وكذلك قيمة الفاتورة المستحقة عليك.

أو التسجيل في خدمة حسابي، كما هوو موضح بالفيديو التالي:

الاشتراك في الفاتورة الثابتة

وبعيدًا عن استعلام فاتورة الكهرباء السعودية، يُممكنكم الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة من الشركة، والاستمتاع بالمزايا التي توفرها، والتي تُتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ ١٢ شهراً الماضية، ما يضمن لك عدم انقطاع الخدمة في حالة أن قيمة استهلاكك أكبر من قيمة ما هو مدفوع بها التي يتم احتساب الفرق سواء لك أو عليك بعد انقضاء فترة العام.