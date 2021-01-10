نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان القحطاني بخصوص التسجيل في حساب مواطن وصرف 1.9 مليار ريال لدفعة يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر برنامج حساب المواطن اليوم، الأحد 10 من يناير 2021، بيان بإيداع الدفعة الثامنة والثلاثين من حساب مواطن للمستفيدين داخل كافة الحسابات، بمقدار 1.9 مليار ريال سعودي قيمة الدعم المخصص لشهر يناير لكافة المستفيدين حسب المستحقات المالية، وذلك لعدد 10.7 مليون مستفيد وتابع، من المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق وشروط الحصول علي الدعم، كما جاء إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال؛ منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة كما جاء رسمياً عبر الموقع الإلكتروني ’’www.ca.gov.sa’’.

صرف حساب المواطن دفعة 38 اليوم

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب مواطن ’’سلطان القحطاني’’؛ أن نسبة المستفيدين الحاصلين علي الدعم خلال هذه الدفعة من الأشخاص الذين قاموا بإجراء عملية التسجيل في حساب المواطن وصلت إلي 78% من النسبة الكلية، كما وصل المتوسط لدعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، طبقاً لحاسبة المواطن، وجاء عدد أرباب الأسر متخطياً 2.1 مليون رب أسلة، وشكلوا 92% من النسبة الكلية، والتابعين وصلوا 8.4 مليون مستفيد، كما عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكّلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسين المقدمين علي الدعم.

شروط استحقاق دعم حساب مواطن 1442

أكد سلطان القحطاني، أن شروط التسجيل في حساب المواطن، يجب أن تنطبق كافتها علي المستفيدين للحصول علي الدعم، وللتسجيل يمكنكم الدخول عبر الموقع الرسمي للبرنامج وأهم هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

الأشخاص حاملي بطاقات التنقل يتم استثنائهم.

وجوب إقامة المستفيد من الدعم إقامة دائمة بالمملكة.

أبناء السيدة السعودية إذا كان الزوج غير سعودي يتم استثنائهم.

يجب أن يكون المستفيد داخل المملكة، ولم يكن خارجها لمدة ثلاثة أشهر بالعام.

إلا يكون المستفيد من الدعم مقيم في أحد دور الإيواء الحكومي، أو أحد السجون.

أن توافق كافة بيانات المتقدم مع جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بحساب مواطن.

ذكر القحطاني؛ أن النسبة لربات الأسر قد بلغن 7% من الأجمالي للأرباب، وأرباب الأسر بلغت نسبتهم 93% مم النسبة الكلية، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلين 57%؛ موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.