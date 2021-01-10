نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن أودع 1.9 ريال سعودي لمستفيدي الدفعة 38 لشهر يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ برنامج حساب المواطن اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 بإيداع مبلغ قيمته 1.9 ريال سعودي لمستفيدي دفعة شهر يناير المكتملة طلباتهم للدفعة السابعة والثلاثين، حيث بلغ عدد الأشخاص المستفيدين المستوفيين معايير الاستحقاق والأهلية في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 مليون شخص مستفيد في المملكة العربية السعودية، كما وصل مبلغ إجمالي التعويضات التي تم دفعها بإثر رجعي عن الدفعة السابقة السابعة والثلاثين إلى 18 مليون ريال سعودي تقريبا، وقيمة المبلغ الإجمالي الذي قام بدفعة البرنامج منذ بدايته هو أكثر من 86 مليون ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعويضات عن الدفعات السابقة 638 مليون ريال سعودي تقريبا .

حساب المواطن

ذكر سلطان القحطاني المتحدث الرسمي للبرنامج في المملكة العربية السعودية أن الأشخاص اللذين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة وصل عددهم إلى 78%، كما ذكر أيضا أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1047 ريال سعودي، وبلغ عدد أرباب الأسر 93%، كما بلغت نسبة عدد ربات الأسر إلى 7%، إما بالنسبة إلى نسبة الإناث المستقلات فهي بلغت 43%، ونسبة الذكور المستقلين بلغت 57%، كما أوضح سلطان القحطاني بأنه بلغ عدد الأشخاص المستقلين اللذين حصلوا على الاستحقاق الكامل 86%، كما بلغ عدد الأشخاص اللذين حصلوا على الاستحقاق الجزئي والأدنى 14% .

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

قام الكثير من الأشخاص في المملكة بالبحث عن موعد صرف حساب المواطن وعن طريقة الاستعلام عنه عن طريق الأنترنت، حيث قامت الحكومة السعودية بصرف هذه المبالغ لمساعدة المواطنين الغير قادرين على مواجهة صعوبات الحياة خاصة بعد فيروس كورونا المستجد، وهذه هي خطوات الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية :

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية عن طريق الأنترنت .

ثم قم بالدخول إلى البرنامج .

. أكتب رقم الهوية الخاص بالتقديم بشكل صحيح .

أكتب رمز التحقق بشكل صحيح .

أنقر على خيار الاستعلام .

سوف يتم إضافة أسمك إلى قاعدة البيانات المطلوبة .

ثم انقر على إرسال .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي دمنا فيه لكم اهم التصريحات التي ذكرها المتحدث الرسمي سلطان القحطاني، وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة العربية السعودية .