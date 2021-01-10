نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي | بوابة تسجيل طلبات المساعدة الشخصية لمواطني المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي هو أحد المواقع الإلكترونية الهامة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يضم موقع الديوان الملكي العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات المواطنين اليومية، حيث يقدم الموقع خدمة طلب إعفاء سداد القروض القروض الشخصية، حيث يساعد الديوان الملكي بالسعودية الأفراد العاجزين عن سداد قيمة الأقساط المحددة من القروض التي تم الحصول عليها من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يسعى البعض للحصول علي القروض لمواجهة الحياة وأيضاً جميع الشباب المقبلين على الزواج، كما يعمل الديوان الملكي علي منح قطع أراضي للأفراد الغير قادرين علي السكن والإيجار، ويعمل الديوان الملكي علي مساعدة جميع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الشخصية لجميع الخدمات التي يتم التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي.

صيغة تقديم خطاب إعفاء من القروض للديوان الملكي

إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد،،،

الاسم /…… قد حصلت من قبل علي قرض شخصي وتعرضت لظروف مادية صعبة، وليس لدي القدرة علي سداد قيمة الأقساط الشهرية التي تم جدولتها مع البنك، لذا أتوجه إليكم بطلب شخصي للحصول علي مساعدة من أجل سداد قيمة القرض المتبقية أو إعفائي من سدادها نهائياً، حيث أنني فرد معيل لأسرتي والتي تتكون من ( ) فرد، فالتمس من جلالتكم أن يتم مساعدتي في الطلب الذي قمت بتقديمه للديوان الملكي، وأعانكم الله على مصلحة الوطن والمواطنين.

مقدم الطلب/………

توقيع صاحب الطلب/……

رقم الجوال الشخصي/…….

العنوان الحالي/…….

مستندات يتم تقديمها مع طلب الإعفاء من القروض من الديوان الملكي

يتم تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب القرض الشخصي.

صورة واضحة من التقارير الطبية التي تثبت صحة الخطاب المرسل.

صورة من السجل الخاص للعائلة التي توضح الحالة المعيشية للفرد المقترض.

بيان توضحي موثق من أصل السجل المدني والذي يوضح الحالة الاجتماعية للفرد المقترض.

عنوان الديوان الملكي لإرسال طلبات المساعدة عبر البريد

إرسال البرقية أو الخطاب إلي الديوان الملكي عبر البريد الممتاز السعودي يتم من خلال العنوان التالي، المملكة العربية السعودية، الهدأ 7636- مدينة الرياض 12911.