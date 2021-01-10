نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية لشهر يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين وذلك لشهر يناير, وقامت بالإعلان عن الأسعار الجديدة بعد المراجعة الدورية الشهرية, وتابعت شركة أرامكو السعودية أن الأسعار الجديدة للبنزين سوف يتم تطبيقها بداية من يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021, وكما هو معروف فإن شركة أرامكو السعودية تقوم بتعديل أسعار البنزين والمنتجات الخاصة بالطاقة بناءً علي التغييرات المستمرة في أسعار الطاقة والمياه داخل المملكة العربية السعودية, وقالت الشركة إن هذه الأسعار قابلة للزيادة أو النقصان في أي توقيت وذلك وفقاً لتغييرات أسعار التصدير إلي الدول الخارجية من المملكة العربية السعودية, حيث وكما هو معروف أن شركة أرامكو تقوم بمراجعة أسعار البنزين بشكل دوري (شهري) حتي لا يتأثر المستهلك بالتغييرات هذه بشكل كبير, ولمعرفة الأسعار الجديدة للبنزين تابعو مقالنا.

الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يناير 2021

تقوم شركة أرامكو بتغيير أسعار البنزين كل شهر والإعلان عن ذلك بشكل دوري حتي يكون المستهلك ملم بكل التغييرات التي تحدث علي الطاقة والمياه في المملكة:

جاء السعر الجديد لبنزين 91 لشهر يناير هو 1,44 ريال سعودي لكل لتر. أما سعر بنزين 95 جاء في شهر يناير بسعر 1,58 ريال سعودي لكل لتر. سعر الديزل في شهر يناير بلغ 0.52 ريال. ويأتي سعر اللتر من الغاز البترولي 0.75 ريال سعودي. وفي المقابل أصبح سعر الكيروسين 0,70 ريال سعودي لكل لتر.

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