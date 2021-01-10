نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن برقم الهوية وتوقيت صدور الدفعة 38 لشهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن برقم الهوية يزداد البحث عنه شهريًا مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة في المملكة العربية السعودية حيث أنه من البرامج التي تصرف للمستفيدين والمتوافقين مع شروط الأهلية كل شهر ميلادي، من أجل مواجهة تحديات المعيشة والغلاء في الأسعار، ويتم صرف الدعم للمواطنين من قبل الجهات المختصة منذ أكثر من عامين، وتعتبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن هي المسؤولة عن تنظيم أعمال الصرف، وكذلك المسؤولة عن تحديث حساب المواطن برقم الهوية والاستعلام عن موعد صدور الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

من منطلقة رؤية المملكة 2030 ومن مبدأ التطوير والإصلاح الاقتصادي أطلق برنامج حساب المواطن وها نحن قد وصلنا إلى الدفعة 38 من البرنامج، والذي رفع من مستوى معيشة المواطنين، ويمكن الدخول إلى موقع حساب المواطن برقم الهوية من أجل الاستعلام عن صرف حساب المواطن 1442 لشهر يناير.

حساب المواطن الدفعة 38

وقد صدرت الدفعة الجديدة من حساب المواطن في 10 يناير 2021، ويمكن الاستعلام عنها واستحقاق الأهلية من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني البوابة الأساسية للبرنامج، بالإضافة إلى إمكانية متابعة آخر أخبار حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي للتطبيق من خلال موقع تويتر، وكذلك تقديم اعتراض حساب المواطن 1442.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

وينبغي حتى تحصل على الدعم من برنامج حساب المواطن تحديث كافة البيانات في حال حدث أي جديد لها، مثل تحديث بيانات الراتب، أو تحديث جهة العمل التي تنتسب لها، بالإضافة إلى أعداد الأسرة، إن كان هناك فرد جديد عليها، ويمكن استعلام عن بياناتي في حساب المواطن من خلال الطريقة التالية:

طلب الاعتراض على استحقاق الدعم الدفعة 38

ويمكن أن تقوم بتقديم الاعتراض على استحقاق الدعم الخاص بالدفعة الجديدة من خلال المواطن من خلال بوابة برنامج حساب المواطن أيضًا، ومن ثم قم بالدخول إلى ملخص الدفعات، للتعرف على نتيجة الاستحقاق وسبب الرفض، وبعدها يمكن تقديم طلب الاعتراض من البوابة، ويمكن أيضًا في حالة رفض الاعتراض التعرف على السبب من خلال تبويب الاعتراضات المالية السابقة.