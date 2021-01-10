نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام وتسجيل المساعدة المقطوعة 1442هـ برقم الهوية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 1442هـ ، هو برنامج قامت المملكة العربية السعودية بإنشائه عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع الضمان الاجتماعي السعودي، لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي لها، وتلبية احتياجاتها الضرورية، وكذلك دعم أسر الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات، ويتم الحصول على المساعدات المقطوعة من خلال أولوية التقديم، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين الصرف، وسوف نتعرف على شروط ورابط التقديم من خلال موقع ثقفني الإخباري.

شروط المساعدة المقطوعة 1442هـ

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كالآتي:-

لا يقل عمر المتقدمين للحصول على هذه الإعانات عن 35 عاماً. أن يكون المتقدمين من أصل سعودي، ويستثني من ذلك السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها، والزوجة الأجنبية المتزوجة بسعودي. يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدمين غير متجاوز الحد المانع للصرف. الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة ما يحصل عليه المتقدمين، بعد تحديد الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب أولوية التقديم عليها. تصرف مرة واحدة في العام لكل مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين ليس لديهم دخل آخر ثابت. تصرف مرة كل عامين إذا كان الشخص المتقدم يتقاضى راتب آخر غير معاش الضمان الاجتماعي.

رابط المساعدات المقطوعة

حصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط خاص للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442هـ، وقالت أن الهدف من إنشاء هذا الرابط، هو تسهيل عملية التسجيل والاستعلام للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الإعانات، وكذلك التخفيف من معاناة المستفيدين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل، وتوفير الوقت والجهد الذي يبذلونه، والتسجيل الإلكتروني له العديد من المزايا، والتي من أهمها هو الرجوع إلى البيانات في أي وقت عند تقديم التظلمات بسبب عدم الصرف، وناشدت الوزارة المواطنين بالمملكة اللذين تنطبق عليهم الشروط، التقديم على هذه الإعانات من خلال رابط المساعدة المقطوعة حتى يتم وضعهم على قوائم الانتظار.

الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة 1442هـ

حدد الضمان الاجتماعي الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة وهم كالآتي:-