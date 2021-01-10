نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن 2021 تقديم طلب الاعتراض وتفاصيل صرف دفعة يناير الدفعة 38 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن السعودي عام 2021 وكيفية تقديم طلبات الاعتراض، وقد أعلن حساب المواطن نتائج أهلية الدورة 38 عن شهر يناير الحالي للعام الجديد، والمقرر صرفها بداية من يوم 10 من الشهر نفسه، حيث تم إيداع دعم المستحقين والذي قد وصل 23,5 مليار دولار في حسابات المستفيدين البنكية، وقد قام المستفيدين البحث عن النتائج الخاصة بالمستحقين لصرف تلك الدفعة خلال الأيام المقبلة في بداية عام 2021 وتقديم طلبات الاعتراض والاستعلام عن صرف الدفعات شهر يناير، بينما تواصلت دعوة البرنامج لضرورة تحديث البيانات المستفيدين، حتى لا يتم توقف صرف الدفعات، كما تم اليوم صرف الدفعة 37 عن شهر ديسمبر السابق عام 2020، وبدأ البرنامج صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من يناير 2021، في إيداع مبالغ الدفعة الجديدة دفعة 38 حسابات المستفيدين البنكية.

تقديم طلبات الاعتراض حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن في تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة السابعة والثلاثين التي تم صرفها الخاصة بدعم شهر ديسمبر السابق، ومعرفة نتائج أهلية الدفعة 38 يناير 2021 على الموقع الرسمي للبرنامج حساب المواطن كما يتم بذل الجهود اللازمة لتقديم كل الدعم اللازم للمستحقين.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين المستحقين لصرف دفعات حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير 2021، هي الشروط التالية:

أن يكون المستحق سعوديًا الجنسية. أن يكون غير مستحقًا لأي برنامج دعم آخر. أن يكون مقيمًا دائمًا بالمملكة وغير متواجدًا خارجها طيلة 3 أشهر متتالية. تُصرف لأسر المسجونين والفقراء والأرامل والأيتام. تُصرف للأسر الأشد احتياجًا والأكثر فقرًا.

رابط تحديث بيانات المستفيدين حساب المواطن

ناشد برنامج حساب المواطن، المستفيدين والمستحقين للدعم من ضرورة وسرعة تحديث البيانات الخاصة بهم على قاعدة بيانات الموقع، حتى لا يتم وقف صرف الدفعات الخاصة بهم، حيث أن صرف الدفعات يكون للمستفيدين المكتملة بياناتهم من خلال موقع البرنامج على الرابط الموضح الآتي رابط تحديث بيانات حساب المواطن، على أن يتم الدخول لتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد كاملةً، على أن يتم لاحقًا رفق المستندات أو تلك المرفقات التي تؤكد تلك البيانات المُسجلة على قاعدة البيانات.