نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021 عبر أبشر أفراد وتفعيل الهوية بصلاحية 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على هوية مقيم الرقمية لم يعد بالأمر الصعب بعد إعلان الجوازات السعودية عنها رسمياً، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بالعمل على توفير أفضل الوسائل لتقديم الخدمات للمواطنين، قامت المديرية العامة التابعة للجوازات بالإعلان عن الطريقة للحصول على هوية مقيم الرقمية 2021م، والتي تم إجراء تصميمها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني في المملكة، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين للتحقق من هوية الوافدين، وخاصةً في حالة عدم توافر الوثيقة الأصلية لدى الوافد، والتي تعمل على كشف الشخصية التابعة لحاملها، هذه الوثيقة شبيهة الوثيقة التي أصدرتها المديرية للمواطنين، والتي تمكن حاملها من معرفة جميع البيانات الخاصة به من خلال تطبيق أبشر أفراد من علي “QRCode”.

طريقة الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021

سوف نقوم بتوضيح كيفية الحصول على هوية مقيم الرقمية التي يتمكن المقيم من خلالها على الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021م من خلال منصة أبشر الإلكترونية والتي تتبع وزارة الداخلية، والتي تعتبر بمثابة الخِدمة لجميع المواطنين وكذلك المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول الهوية الرقمية 2021 من خلال الخطوات التالي:

اولاً يجب أن تقوم بالدخول علي تطبيق أبشر أفراد الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت لديك.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة اسم المستخدم.

بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور في مكانها المخصص.

بعد ذلك قم باختيار قائمة “خدماتي” من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك قم بإختيار تحميل البطاقة التي ترغب فيها.

بعد ذلك يتم الطلب بتمكين معرفة الوجه الخاص بالمقيم الذي يرغب في الحصول على هذه الوثيقة الإلكترونية.

تفعيل الهوية الرقمية للوافدين

قبل أن تتمكن من الاستفادة من الهوية الرقمية للوافدين داخل المملكة العربية السعودية يجب عليك أولاً أن تقوم بتفعيلها، ويمكنك تفعيلها بسهولة ويسر عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، لكنك يجب أولاً أن تقوم بتحميل النسخة الجديدة من هذا التطبيق، وتتمكن من ذلك من خلال شبكة الإنترنت، بعد ذلك يجب عليك بإتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التفعيل بنجاح:

يجب أولاً أن تقوم بالذهاب إلي تطبيق أبشر أفراد من خلال شبكة الإنترنت الخاصة بك.

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم.

بعد ذلك قم بكتابة كلمة السر الخاصة بك.

قم باختيار قائمة خدماتي.

بعد ذلك قم باختيار تحميل البطاقة.

قم بالدخول على أيقونة تحميل الهوية.

بعد ذلك قم بتفعيل الهوية بعد أن تتمكن من معرفة الوجه.

كما يمكن الحصول على هوية مقيم الرقمية عن طريق تطبيق أبشر أفراد، من خلال جهاز المحمول الخاص بك الذي يعمل بنظام الأندرويد، وكذلك من خلال الهواتف التي تعمل بنظام الآيفون.