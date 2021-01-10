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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم الموحد أرامكس الجديد 2021 في السعودية ومواعيد العمل في الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة تُوفر شركة Aramex لخدمات الشحن السريع تيسيرات كبيرة للعملاء في أنحاء السعودية، إذ يمكن الاتصال على الرقم الموحد أرامكس الجديد 2021 والتواصل مع ممثلي خدمة العملاء في هذه الشركة العالمية التي يقع مقرّها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي جرى تأسيسها منذ نحو 38 عامًا، لنقل البضائع في أسرع وقت وبدرجة أمان عالية، كما عملت على مواكبة التقدم التقني في إنجاز الخدمات وأصبت من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد التي تعمل فيها.
وبالإضافة إلى شحن البضائع ونقلها محليًّا وعالميًّا، فإن الشركة توفر أسعارًا منافسة للشركات الأخرى، ويمكن عن طريقها إنهاء الخدمات الجمركية بسهولة وسرعة والتواصل مع العملاء بشكل فعال، وتتبع الشحنة عبر تطبيق على الإنترنت، كما توفر الشحن عبر البر والبحر والجو.
الرقم الموحد أرامكس الجديد 2021 في السعودية
وفي السطور التالية، ننشر الرقم الموحد أرامكس الجديد 2021 في السعودية، وعددًا من قنوات التواصل المختلفة، وذلك على النحو الآتي:
- في البداية، فإن رقم أرامكس الموحد في جميع مناطق المملكة هو (922920027447)، ومن خلاله يمكن الاستعلام عن شحنة أرامكس أو تقديم شكوى.
- من الممكن، أيضًا، التواصل من خلال رقم الهاتف (96626129100).
- كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء aramex عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت.
- أخيرًا، فإنه من الممكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عن طريق زيارة الفرع الرئيسي في شاره الملك عبد العزيز في حي آل ربيع بالرياض.
مواعيد عمل aramex وأشهر الفروع
- بداية فإن الدوام الصباحي يبدأ من الساعة 8:30 صباحًا، حتى 1:30 ظهرًا.
- يلي ذلك الدوام المسائي الذي يبدأ من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً.
- ومواعيد يوم السبت من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا.
- فيما توجد بعض الفروع التي تعمل من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساءً، يوم الجمعة.
- كما أن أحد أهم الفروع هو الرئيسي الذي يوجد في في الرياض، في حي آل ربيع.
- ثم فرع دومه الجندل، على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز.
- أخيرًا يوجد فرع النسيم في شارع سعد بن أبي وقاص، وفرع آخر في حوطة بني تميم على شارع الملك فهد.
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