نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اعتراض حساب المواطن بعد صدور الأهلية والدفعة 38 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض حساب المواطن يعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت، وخصوصًا من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن حيث أن هناك الكثير من المواطنين لم تنزل أسمائهم في قائمة المستفيدين من الدفعة الجديدة لحساب المواطن وقد يكون ذلك لأسباب كثيرة منها تحديث بيانات حساب المواطن أو إدخال بيانات غير صحيحة، ولذلك يمكن تقديم طلب الاعتراض على أهلية حساب المواطن إلكترونيًا.

اعتراض حساب المواطن الأهلية

لقد قام برنامج حساب المواطن بتوفير شروط الأهلية والاستحقاق من أجل وصول الدعم إلى المستحقين فقط، ولذلك قد تتفاجئ بالتزامن مع موعد صدور الدفعة الجديدة من حساب المواطن أنك غير مستحق نظرًا لعدم توافر شروط الأهلية بك فإن كنت ترى أن هذا القرار قد يكون متعسفًا يمكن الدخول إلى حساب المواطن تقديم شكوى أو طلب اعتراض.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن برقم الهوية

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن يمكن أن تتم إلكترونيًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن وإدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك الدخول إلى دراسة الأهلية، والتعرف على التنبيه الذي ورد عليك بهذا الشأن.

ستجد أمامك مجموعة من الخيارات، تستطيع من خلال النقر على تقديم الاعتراض.

تستطيع أن تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، ورفع المستندات والأوراق المطلوبة أيضًا.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

ويمكن التعرف على قيمة الدعم المستحق بعد تقديم الاعتراض على أهلية حساب المواطن من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية من واجهة الموقع أو البوابة الأساسية، وعليك إدخال البيانات المطلوبة حتى تحصل على قيمة الدعم.

رقم حساب المواطن للشكاوى والاعتراضات

ويمكن التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن والاستعلام عن موعد نزول الدفعة أو موعد تقديم الاعتراضات على حساب المواطن من خلال الاتصال على الرقم المجاني وهو 19912 من أي مكان في المملكة العربية السعودية.

ماذا يحدث بعد قبول الاعتراض في حساب المواطن 1442

وقد أعلن حساب المواطن من خلال موقع تويتر أنه في حالة قبول طلب الاعتراض على الأهلية في حساب المواطن فإن البرنامج سيعمل على صرف الدفعات بأثر رجعي للشخص المستفيد، علمًا بأن الحد الأقصى لهذا سيكون خمس شهور فقط.