نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امن المنشات وظائف | شروط وطريقة التقديم في الميعاد المحدد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى العديد من المواطنين للعمل في قيادة قوات امن المنشات وظائف أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم في الوظائف التابعة لها بشكل إلكتروني، حيث اعتمدت طريقة التقديم الإلكتروني بديلة عن التقديم الورقي، مما يتيح للمتقدمين تقديم الطلبات الخاصة بهم في أي وقت ومن أي مكان طوال فترة فتح باب استقبال طلبات التوظيف وبدول الحاجة إلى الذهاب للجهات الحكومية

قوات أمن المنشآت في السعودية

قوات أمن المنشآت في دولة المملكة العربية السعودية تم إنشاءها في عام 1402 هجري وبدأت بالعمل فعليًا في عام 1406 في المنطقة الشرقية من أجل حماية العديد من المنشآت البترولية والصناعية الهامة، وهي من الهيئات التي تسعى من أجل تقديم الكثير من الخدمات التي يتطلبها جميع للمواطنين في السعودية، والهدف الأساسي من إنشاء قوات أمن المنشآت هو حماية أمن وممتلكات المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما وأنها تعمل على تقديم الخدمات المميزة لهم.

شروط تقديم امن المنشات وظائف

أعلنت الإدارة المركزية للقبول بوزارة الداخلية السعودية عن وجود عدد من الوظائف العسكرية للرجال على رتبة: جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب، ولذلك قامت قوات امن المنشات بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لكي يستطيع التقديم على الوظائف المتاحة، وفي حالة عدم توفر شرط من الشروط المطلوبة يؤدي إلى استبعاد الطلب تلقائيا، وتتمثل هذه الشروط في:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والمنشأ.

يشترط بأن يكون الشخص المتقدم قد نشأ في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده في خدمة الدولة في خارج أراضي المملكة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة، وإلا يكون قد سُجل في إي قضية سابقة، حيث سوف يتم الاستعلام عن القضية الُمرتكبة.

يجب ألا يكون قد حُكم عليه بأي من قضايا الحدود الشرعية أو أحد الأحكام المخلة بالشرف والأمانة، حيث أنه لا يتم قبول طلبه أن كان صاحب جرائم سابقة.

يجب ألا يقل سن الشخص المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا وقت التقديم.

يجب ألا يقل طول الشخص المتقدم عن 168 سم، ويشترط أن يتناسب طوله مع وزنه.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم طرده سابقًا من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية في المملكة.

يجب ألا يكون المتقدم عاملًا في أحد الوظائف الحكومية مسبقاً التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

يجب أن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية وجميع اختبارات القبول التي تعقدها قوات الأمن للمتقدمين.

يجب أن يجتاز الفحص الطبي الشامل.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم سارية وغير منتهية.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من امرأة ليست حاصلة على جنسية المملكة السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها.

المؤهلات المطلوبة للتسجيل في أمن المنشآت

أعلنت قوات أمن المنشآت عن توافر عدة مناصب عسكرية للرجال، وهذه الوظائف هي رتبة جندي، وجندي أول وعريف وكيل رقيب، ومن بين أحد الشروط العامة لقبول المتقدمين أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل الأكاديمي المناسب للوظيفة التي يتقدم لها، والمؤهلات المطلوبة هي كالتالي:

يشترط في الراغبين في التقدم لرتبة جندي أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، سواء كان من معهد صناعي أو تجاري أو تقني أو علمي.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، سواء كان من معهد صناعي أو تجاري أو تقني أو علمي. إذا كانت الرغبة في التقدم على وظيفة جندي أول فيجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى دبلوم بعد الثانوية لا تقل مدته عن 6 أشهر.

فيجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى دبلوم بعد الثانوية لا تقل مدته عن 6 أشهر. يشترط في الراغبين في الالتحاق برتبة عريف أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي متوسط ​​سواء من الكلية التقنية أو كليات المجتمع أو معهد الإدارة أو أحد معاهد المملكة المعتمدة.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي متوسط ​​سواء من الكلية التقنية أو كليات المجتمع أو معهد الإدارة أو أحد معاهد المملكة المعتمدة. يجب أن يكون الراغبون في الالتحاق بوظيفة رقيب ضابط حاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على امن المنشات 1442

إذا كنت من المستوفي فيهم الشروط المطلوبة التي أعلنت عنها قوات امن المنشات التابعة لوزارة داخلية المملكة العربية السعودية فأصبح بإمكانك التقديم على الوظيفة التي تناسبك، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية حيث أصبح التسجيل في أغلب الوظائف التابعة لوزارة الداخلية السعودية يتم بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المختلفة، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى منصة أبشر التوظيف.

قم باختيار خدمة “الوظائف المتاحة” من بين الخيارات الموجودة أمامك في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك قم باستعراض الوظائف المتاحة للتقديم.

قم بقراءة شروط التقديم المطلوبة بعناية من أجل التعرف على ما إن كانت الشروط منطبقة على الشخص المتقدم للتقديم في الوظيفة أم لا.

قم باختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم من بين وظائف أمن المنشآت، وهي (جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب).

قم تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة، وبيانات الاتصال، وبيانات المؤهل الأكاديمي.

بعد ذلك قم بتأكيد الطلب.

رواتب أمن المنشآت في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن جدول رسمي جديد لرواتب العاملين في امن المنشات ، والذي يتضمن بدلات الضباط والخريجين من مختلف الأكاديميات العسكرية في المملكة العربية السعودية والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى العلاوة السنوية لكل منهم، يمكن أن تعرف ذلك على النحو التالي:

الراتب الأساسي للجندي يبدأ من 3220 ريال سعودي.

الراتب الأساسي للجندي الأول يبدأ من 3395 ريال سعودي.

يبدأ الراتب الأساسي للعضو من 3765 ريال سعودي.

يبدأ الراتب الأساسي لكلب الحراسة من 4،455 ريال سعودي.

يبدأ الراتب الأساسي للرقيب من 5،260 ريال سعودي.

المكافأة السنوية لرتبة جندي: 125 ريال سعودي.

القسط السنوي للجندي الأول 140 ريال سعودي.

المكافأة السنوية لرتبة عريف 155 ريال سعودي.

الزيادة السنوية في رتبة رقيب مدرس 180 ريال سعودي.

الزيادة السنوية في رتبة رقيب: 210 ريال سعودي.

بدل إقامة: 500 ريال سعودي.

بدل مواصلات: 500 ريال سعودي.

مكافأة نهاية الخدمة: 600 ريال سعودي.

– بدل تحضير: 950 ريال سعودي.

تقنية مميزة: 950 ريال سعودي.

علاوة الحماية المدنية: تعادل قيمتها ربع الراتب الأساسي.

بدل القيادة: 630 ريال سعودي.

بدل دراجة: 750 ريال سعودي.

متى يفتح تقديم أمن المنشآت 1442

قامت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اقتراب موعد فتح باب التقديم لعدد من الوظائف للمواطنين السعوديين الرجال وهذه الوظائف هي : جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية، حيث سوف يتم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر قوات الأمن، وفي حالة قيام الشخص بتقديم أوراقه إلى مقر قوات الأمن بالمحافظة الموجود بها، فلن يتم قبول الطلب أو النظر فيه، ولكن يقبل فقط في حالة التقديم إلكترونيًا من خلال منصة أبشر للتوظيف.