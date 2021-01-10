نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر تطبيق ابشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل هوية مقيم الرقمية الجديدة في أبشر وزارة الداخلية السعودية هي خدمة جديدة قدمتها الوزارة من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على طريقة تفعيل الهوية الرقمية من خلال تطبيق أبشر الذكي كما يمكن الحصول على بطاقة الهوية الرقمية على الجوالات عقب الحصول عليها بدون الحاجة إلى الإنترنت، وقد أعلن السيد/ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية السعودية أن الخدمة أصبحت متاحة، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

ما هي بطاقة الهوية الرقمية للمقيم؟

هوية المقيم أو هوية المواطن الوطنية من المستندات الرسمية، التي تستخدم لإثبات التحقق الشخصي، وأيضًا الحصول على أي خدمة من الخدمات الحكومية، وبدونها أو السير بدونها، قد يعرض المواطن إلى مشاكل عديدة، ولذلك ينبغي أن يكون لكل مواطن يعيش تحت سماء المملكة، أوراق التحقق الشخصي.

وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية من خلال خدمة أبشر أفراد منصة الوزارة إمكانية الحصول على الهوية الرقمية للمقيم والمواطن من أجل تقديمها في اللجان المرورية، أو تقديمها في المصالح الحكومية، أو تقديمها لأفراد الشرطة حتى لا تحصل على عقوبة قانونية وغرامة مالية، بسبب عدم حمل بطاقة التحقق.

طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية

قم بتسجيل الدخول أولًا إلى بوابة أبشر أفراد أو إلى تطبيق أبشر أفراد.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول، وهي بيانات حسابة في أبشر.

قم بالدخول إلى بوابة خدماتي، واختر معرف رقمي، وقم بالحصول على الهوية الرقمية.

الهوية الإلكترونية عبر أبشر

وأُعدت هوية مقيم الرقمية من أجل تسهيل عمليات التحقق من المقيمين ومن الوافدين فيمكن عرض كافة البيانات الشخصية، سواء الاسم أو أرقام الإقامة والهوية للمواطنين من خلال الخدمة، وذلك لأن الخدمة مقدمة من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات أن النسخة الرقمية من هوية المقيم تُغني في الكثير من الأحيان من الهوية العادية، ويمكن الحصول عليها عبر تفعيل حساب أبشر واستخدام تطبيق أبشر أفراد التابع إلى وزارة الداخلية السعودية الذي يُقدم من خلاله مجموعة كبيرة ومتكاملة من الخدمات الإلكترونية.