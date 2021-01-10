نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم أمن المنشات 1442 أبشر للتوظيف وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم امن المنشات 1442 عبر منصة ابشر توظيف حيثُ يُعدّ واحدًا من أهم القطاعات في وزارة الداخلية السعودية التي تم إنشاؤها في 1402 هـ بقرار وزاري من سمو الملك، وتعمل قوات أمن المنشآت في حماية المنشآت الصناعية والعامة؛ وذلك بهدف حماية الاقتصاد الداخلي والخارجي، ومع فتح باب التقديم على أمن المنشآت للسعوديين، تعرف الآن على طريقة التسجيل.

تقديم امن المنشات 1442 بالخطوات

طبقًا للشروط والتي وضعتها الحكومة السعوديّة، يُمكن التقديم للالتحاق في أمن المنشآت عبر حجز موعد إلكترونيًا عبر بوابة أبشر المنصة الرئيسية لوزارة الداخلية، ولا يتم قبول أي طلب لم يتم تحديد موعده مسبقًا، ويتم التقديم كما يلي:

الولوج إلى منصة التوظيف أبشر.

الضغط على حقل “الوظائف المتاحة” الموجود في الصفحة الرئيسية.

استعراض كافة الوظائف المُتاحة ومن ثم الاطلاع على شروط التقديم.

اختيار الوظيفة المُراد التقديم إليها في أمن المنشآت.

تعبئة المعلومات الشخصية، وبيانات التواصل المُفعلة، وأيضًا المؤهل الدراسي.

إضافة المستندات المطلوبة للحصول على موعد، ومن ثم تأكيد الطلب.

يُرجى العلم بأن الوظائف المطلوبة في أمن المنشآت هي جندي، وعريف، ووكيل رقيب، وجندي أول.

شروط تقديم امن المنشات 1442

جاءت الشروط في لائحة وزارة الداخلية للأفراد الراغبين في التقديم على الوظائف المُتاحة كما يلي:

إن يكون المُتقدم سعودي عن أم وأب سعوديين مع نشأة سعودية 100%.

ألا يقل عُمر المُتقدم للوظيفة عن 17 عامًا، وألا يزيد عن 30 عامًا.

التناسق جسديًا حيث يشترط أن يكون طول المتقدم أكثر من 168 سم ومُتناسق مع وزنه.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بتفوق.

الحصول على مؤهل دراسي مُناسب لطبيعة الوظيفة المُراد الالتحاق إليها.

في حال أن كان المتقدم متزوجًا لابد من أن تكون زوجته سعودية ولا يُقبل من هم متزوجين من امرأة أجنبية.

رابط تقديم امن المنشات 1442

تسهيلًا على الحكومة السعودية، تم اختيار منصة أبشر للتقديم في أي وظيفة مُتاحة في أيًا من القطاعات الحكومية، ولا يُقبل أي مستندات أو طلبات تقديم للوظيفة بدون القبول أولًا على منصة أبشر للتوظيف، ومع رواتب تصل إلى 5000 ريال سعودي وأكثر لا تتردد في تقديم امن المنشآت 1442 ولكن لابد من مراجعة الشروط أولًا؛ وذلك لأنه لن يتم النظر في أي طلب توظيف مُخالف للشروط السابقة.