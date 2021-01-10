طريقة التسجيل في نظام التصديق الإلكتروني بالخطوات التفصيلية وحتى استلام الوثيقة

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام التصديق الإلكتروني 1442 بالخطوات التفصيلية من البداية وحتى استلام الوثيقة مُصدقة إلكترونياً، حيث أنه مع إنطلاق العام الهجري الحالي 1442 قامت غرفة جدة بتفعيل تطبيق نظام التصديق الإلكتروني الإلزامي عبر الغرفة التجارية، وسنتناول تفصيلا خطوات تفعيل هذه الخدمة بداية من دخولك موقع غرفة جدة وحتى استلام الوثيقة مُصدقة إلكترونياً، وفي خلال موضوعنا سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن رقم السجل التجاري عبر موقع وزارة التجارة، لأننا سوف نحتاج رقم السجل التجاري في عملية التسجيل في خدمة التصديق الإلكتروني، بالاضافة إلى توضيح خطوات تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني وربط جميع السجلات بعضوية واحدة من خلال موقع غرفة جدة.

التسجيل في نظام التصديق الإلكتروني 1442

أثناء عملية التسجيل في نظام التصديق الإلكتروني سيتطلب منك إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة، ويمنك الاستعلام عنه ببساطة عبر موقع وزارة التجارة وسوف نشرح الطريقة في نهاية المقالة، ولكن دعونا الآن نتعرف على طريقة التسجيل وتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني وهي كالآتي:

بعد الدخول على موقع غرفة جدة يتم إختيار ( التصديق الإلكتروني )، وسيتم فتح نافذة ستلاحظ من خلالها أنه ليس لديك حساب لدى الخدمة، لذا يتم الضغط على ( تسجيل مُستخدم جديد ). يتم إدخال رقم الهوية ثم ملء جميع البيانات المطلوبة من الاسم وكلمة المرور ورقم الجوال ورقم السجل التجاري، ثم الضغط على ( تسجيل ) وسنلاحظ إتمام عملية التسجيل بنجاح. يتم الدخول على الموقع مع التسجيل ثم تحديد طريقة الدفع وبعد إدخال البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية يتم تأكيد شحن المحفظة. في الصفحة الرئيسية يتم الاختيار من التصاديق ( نموذج مكتوب )، وفي خانة أن الخطاب موجه إلى من عليك إدخال البيانات مع إرفاق نص الرسالة والضغط على ( التالي ). عليك إرفاق صورة مع نص الرسالة، وبعد مرور ما يقرب من خمس دقائق سيتم إرسال رسالة لك على جوالك أنه قد تم الموافقة على طلبك. عبر الدخول على سجل الطلبات سيتم ظهور جميع الطلبات الخاصة بك، وبهذا تكون قد أتممت عملية التسجيل في نظام التصديق الإلكتروني عبر الغرفة التجارية والتي وفرت الكثير من الوقت والمجهود.

بعد التسجيل في نظام التصديق الإلكتروني وبالعودة للصفحة الرئيسية في موقع غرفة جدة، سنجد ثلاثة خيارات رئيسية وهي العضوية والتصاديق والمحفظة ، بالدخول على العضوية يمكنك تعديل جميع بيانات العضوية بالكامل عبر الضغط على ( تعديل )، كما يمكننا إختيار مفوض يستطيع القيام بجميع الإجراءات هذه بدلا عنك، كما يمكن ربط جميع السجلات بعضوية واحدة عبر الضغط على علامة ربط في الخيارات المتواجدة في كل سجل، وبهذا التغير يتم ربط السجل التجاري الأخر بهذا الحساب، وقد تظهر لك سجلات محذوفة وقد تظهر السجلات ببيانات قديمة قبل تعديل الاسم، وعليك في هذه الحالات زيارة غرفة جدة.

الاستعلام عن رقم السجل التجاري لمنشأة

في حالة أنه لم يكن لديك الرقم الموحد أو رقم العضوية، فإن وزارة التجارة قد قامت مؤخرا بوضع نظام رائع جدا عند طباعة السجل التجاري، فبعد الدخول على موقع الوزارة والضغط على ( السجلات التجارية ) من خيارات عليك إختيار ( طباعة )، وسيتم تحميل السجل التجاري للمنشأة بصيغته الجديدة وسنلاحظ أن الصفحة الأولى في السجل التجاري عبارة عن باركود، وفي الصفحة الأخيرة نرى المعلومات الشاملة لجميع الخدمات حسب تسجيلك ومن ضمنهم الرقم الموحد ورقم السجل الذي تحتاجه لإنشاء حساب والتسجيل في نظام التصديق الإلكتروني.