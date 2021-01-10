نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة التقديم على امن المنشآت 1442 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة امن المنشآت ، يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول على وظائف امن المنشات على شروط امن المنشات وطريقة التقديم في تلك الوظائف التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، الذي يكون هدفهم الأول والأخير هو خدمة الوطن، وأيضا من أجل الحصول على الاستقرار الوظيفي والمالي عند الالتحاق بتلك الوظائف، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط وطريقة التقديم في وظائف امن المنشآت في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شروط تقديم امن المنشات 1442

يوجد بعض الشروط التي وضعتها قوة امن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية السعودية لكي يستطيع الأشخاص الالتحاق في الوظائف المعلن عنها، وها هي الشروط التي وضعتها امن المنشآت :

يجب أن يكون المتقدم يملك الجنسية السعودية .

يجب أن يكون المتقدم نشأ في السعودية، ويستثني من هذا الشرط الشخص الذي نشأ مع والدة في الخارج في خدمة الدولة .

يجب أن يكون الشخص المتقدم على وظائف امن المنشآت حسن السمعة والسلوك .

حسن السمعة والسلوك . يجب ألا يكون قد حكم على المتقدم في السابق بإحكام مخلة بالشرف والأمانة أو أحكام الحدود الشرعية .

يجب ألا يكون المتقدم قد تم طرده من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية في السابق .

يجب أن يكون عمر المتقدم على وظائف امن المنشآت لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام وقت التقديم .

لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام وقت التقديم . يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 168 سم .

يجب أن يكون المتقدم وزنه مناسب لطوله .

يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي .

يجب أن يكون المتقدم على وظائف امن المنشآت اجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول التي تقوم بها قوات الأمن .

اجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول التي تقوم بها قوات الأمن . يجب ألا يكون المتقدم يعمل الآن أو في السابق في أحدي الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية .

يجب ألا يكون المتقدم يعمل في أي جهة من الجهات الحكومية .

يجب على المتقدم ألا يكون متزوجا من امرأة أجنبية .

يجب أن يكون المتقدم على وظائف امن المنشآت حاصلا على مؤهل يناسب الوظيفة الراغب في العمل بها .

المؤهلات المطلوبة لعمل تسجيل في امن المنشات

قامت قوات الامن المنشات بالإعلان عن عدد من الوظائف بشرط حصول المتقدم على هذه الوظائف على المؤهل المناسب، وكانت الوظائف المعلنة كالأتي، جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، وهذه هي المؤهلات المطلوبة لكي تستطيع الالتحاق بوظائف امن المنشآت :

يجب أن يكون المتقدم ( لرتبة جندي ) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، أو الثانوية الصناعية، أو الثانوية التجارية، أو الثانوية الفنية، أو المعهد العلمي .

يجب أن يكون المتقدم ( لرتبة جندي أول ) أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية ودبلوم لا يقل عن 6 أشهر .

يجب أن يكون المتقدم ( لرتية عريف ) في امن المنشآت أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة، إذاك كانت تلك الشهادة من الكلية التقنية أو من كليات المجتمع ومعهد الإدارة،أو من أحدي المعاهد المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة، إذاك كانت تلك الشهادة من الكلية التقنية أو من كليات المجتمع ومعهد الإدارة،أو من أحدي المعاهد المعتمدة في المملكة العربية السعودية . يجب على المتقدم ( لوظيفة وكيل رقيب ) في امن المنشآت أن يكون حاصلا على بكالريوس من أحدي الجامعات في المملكة .

رواتب امن المنشات في المملكة

الراتب الأساسي ( للجندي ) يبدأ من 3220 ريال سعودي، والعلاوة السنوية 125 ريال سعودي .

الراتب الأساسي ( للجندي الأول ) يبدأ من 3395 ريال سعودي، والعلاوة السنوية 140 ريال سعودي .

الراتب الأساسي ( للعريف ) يبدأ من 3765 ريال سعودي، والعلاوة السنوية 155 ريال سعودي .

الراتب الأساسي ( لوكيل الرقيب ) يبدأ من 4455 ريال سعودي، وقيمة العلاوة السنوية 180 ريال سعودي .

الراتب الأساسي ( للرقيب ) يبدأ من 5260 ريال سعودي، والعلاوة السنوية 210 ريال سعودي .

بدل الإعاشة بقيمة 500 ريال سعودي .

بدل النقل بقيمة 500 ريال سعودي .

بدل الخطورة بقيمة 600 ريال سعودي .

بدل التأهب بقيمة 950 ريال سعودي .

العلاوة الفنية بقيمة 950 ريال سعودي .

قيمة بدل الدفاع المدني ربع قيمة الراتب الأساسي .

بدل السياقة بقيمة 630 ريال سعودي .

بدل سياقة الدراجة بقيمة 750 ريال سعودي .

طريقة تقديم امن المنشات 1442

أولا قم بالدخول إلى منصة أبشر التوظيف عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . سوف يظهر لك العديد من الاختيارات على الصفحة الرئيسية، أختر منها الوظائف المتاحة التي تحتاج لها امن المنشآت .

. استعراض الوظائف المتاحة للتقديم فيها .

يجب عيك قراءة شروط التقديم جيدا، لكي يعرف الراغب في التقديم إذا كانت تنطبق علية الشروط أو لا .

من بين وظائف امن المنشآت أختر الوظيفة التي تريدها .

أكتب بياناتك الشخصية وبيانات الاتصال وبيانات المؤهل الدراسي بشكل صحيح .

إرسال المستندات المطلوبة منك .

أنقر على تأكيد الطلب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم شروط وطريقة التقديم علي وظائف امن المنشآت 1442 في المملكة العربية السعودية .