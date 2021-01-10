نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا أسعار البنزين في السعودية الجديدة اليوم الأحد 10 يناير 2021 من شركة أرامكو السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية اليوم، نمكنكم من ألتعرف على أسعار البنزين في السعودية الجديدة اليوم الأحد 10 يناير 2021 من شركة أرامكو السعودية، حيث قامت شركة أرامكو بالإعلان عن خطة الأسعار الجديدة بآخر تحديثا الشهر مع حلول العام الميلادي الجديد، من أجل ضبط الأسعار في الأسواق السعودية.
اسعار البنزين في السعودية اليوم الأحد 2021
بحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن اسعار البنزين في السعودية اليوم الأحد 2021، والجدير بالذذكر أنه توفر شركة أرامكو السعودية الوقود والمنتجات البترولية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، يذكر أن أنواع المنتجات البترولية والوقودية التي تبيعها الشركة هي خالية تماماً من الرصاص، حيث تقوم الشركة بتوفير بنزين 91 وهو النوع المحبب المركبات التي يقودها المواطنين في مختلف المناطق السعودية، وتوفر أيضاً بنزين 95 للسيارات وغاز الديزل وغاز الكيروسين السعودي الذي له العديد من الإستخدامات الأخرى الذي يريدها الكثير من المواطنين، وأشارت التقارير أن شركة أرامكو تقوم بعمل العديد من الاختبارات على الوقود والمنتجات، من أجل تقوم بضمان الجوده وتضمن وصولة الى الخزانات بأفضل صورة ممكنة، حتى يتم ضخه داخل المركبات والسيارات والمنازل، ويتم إستخدامه بشكل آمن دون وجود أي أخطار على المواطنين.
أسعار البنزين في السعودية اليوم 10-1-2021
بعد تعزايد عمليات البحث من قبل المواطنين والوافدين داخل مختلف المناطق السعودية عن معرفة أسعار البنزين في السعودية اليوم الأحد 10-1-2021، ويأتي ذلك بعد قيام شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن خطة الأسعار الجديدة التي سوف يتم العمل بها بداية من يوم غداً الأثنين الموافق 11 من شهر يناير، والأسعار هي كالتالي:-
- بنزين 95: 1.85 ريال.
- بنزين 91: 1.44 ريال.
- غاز بترول: 0.75 ريال.
- كيروسين: 0.70 ريال.
- ديزل: 0.52 ريال.
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