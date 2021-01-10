رجل الاعمال الغدير يستقبل مجلس الإعلام الرياضي

دوت الخليج – حسين الحبيب
زار رئيس وأعضاء مجلس الإعلام الرياضي التابع لمكتب هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء رجل الأعمال المعروف الشيخ “باسم بن ياسين الغدير ” في مكتبه بمجموعة الغدير ظهر اليوم الأحد وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها رئيس وأعضاء المجلس للتعريف بالمجلس ودوره وخطته المستقبلية في اثراء محتوى الاعلام الرياضي بالأحساء .
وقد بارك “الغدير” انطلاقة المجلس مشيرًا إلى أن لدى الاعلام الرياضي دور كبير ولعل المجلس يساهم بشكل كبير في تفعيل هذا الدور واشاد الغدير بالاسماء المتواجدة في قائمة أعضاء المجلس برئاسة الاستاذ جاسم الجاسم .
من جابنه قدم رئيس المجلس الاستاذ جاسم الجاسم شكره وتقديره للغدير على حفاوة الاستقبال .
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