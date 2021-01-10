بدون كفيل ولا تحويل الراتب منتج تمويلي بالتقسيط حتى 36 شهر من اكسترا تسهيل

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عمر شويل - جدة بدون كفيل ولا تحويل الراتب منتج تمويلي بالتقسيط حتى 36 شهر يأتي ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية المسيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم تسهيل للتمويل وذلك بمبالغ تمويلية تصل حتى 60 ألف ريال سعودي للأفراد من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً، وتعتبر شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية والتي قد أدركت أهمية توفير عروض تمويلية ميسرة مصممة بصيغة تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

بدون كفيل ولا تحويل الراتب منتج تمويلي من شركة تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن أو تحويل الراتب الشهرى للعميل كما توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 4000 ريال سعودي وتصل حتى 60 ألف ريال سعودي وذلك من أجل تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعميل من خلال أقساط شهرية مناسبة وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب التمويل، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم المميزات التي يمكن أن يحصل عليها العميل عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل.

تمويل شخصي مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. لا يحتاج هذا المنتج إلى وجود كفيل أو ضامن. منتج تمويلي متوفر لدي الشركة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 4000 ريال سعودي وتصل إلى 60 ألف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة حتى 36 شهر. تقدم شركة تسهيل للتمويل الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعتها الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب المنتج. تمويل فوري متاح للأفراد من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً.

رابط التقديم على طلب التمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب والمستندات المطلوبة

يمكن للأفراد الراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب وممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الشركة التقديم على طلب المنتج من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي الموجود على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المتحدة للخدمات المالية وتعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل ورفع جميع الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات، وسوف نوضح من خلال هذا المقال الوثائق والمستندات المطلوبة لتنفيذ طلب المنتج.

للمتقدم السعودي يلزم تقديم بطاقة الهوية الوطنية والعنوان الوطني. إذا كان المتقدم من غير السعوديين يلزم تقديم صورة الأقامة والعنوان الوطني الخاص به. للمتقدم المتقاعد يلزم إحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد. إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع العسكري يجب تقديم بطاقة العمل وتعريف بالراتب.

شروط الحصول على المنتج

1. للمتقدم المتقاعد

عمر المتقدم يجب ألا يزيد عن 65 سنة وذلك عند أجل إستحقاق قيمة التمويل.

الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2. للمتقدمين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية.

الدخل الشهرى الأساسي للمتقدم السعودي يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وللمتقدم المقيم لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي.

إذا كان عمر المتقدم من 23 سنة إلى 25 سنة فيجب ألا تقل فترة الخدمة في وظيفة المتقدم عن سنة كاملة.

إذا كان عمر المتقدم السعودي من 25 سنة إلى 60 سنة فيشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 أشهر.

للمتقدم المقيم الذي يكون عمره من 25 سنة إلى 60 سنة فيجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.

3. للمتقدمين العاملين في القطاع العسكري