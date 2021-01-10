نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية وكلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط من أكثر الخدمات التي يبحث عنها كل من حصل على قرض من قروض بنك التسليف والادخار أو بمسماه الحالي بنك التنمية الاجتماعية، فتستطيع أن تتعرف على قيمة الأقساط المتبقية من بنك التسليف أو الأقساط المتأخرة والمستحقة في السداد من خلال بنك التسليف السعودي وسوف نقدم لكم طرق الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف والادخار بالمملكة.

بنك التسليف والادخار قروض

ويوفر بنك التسليف والادخار مجموعة كبيرة من القروض لصالح المواطنين تتمثل في:

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة الجديد.

قرض الترميم.

قرض كنف.

قرض آهل.

بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط

ويمكن الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف من خلال:

تسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية.

قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور أو اسم المستخدم الذي تم الحصول عليه عند التسجيل في البنك.

قم بالدخول إلى بوابة التقارير، والتي منها يمكن التعرف على قيمة القسط الأخير وتاريخ سداده.

ومن هنا تستطيع التعرف على ما يتبقى لديك من أقساط وقيمة ما قمت بسداده.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية عبر رقم بنك التسليف

ويمكن التعرف على قيمة قسطك المتبقي من خلال رقم بنك التسليف والادخار، وذلك من خلال الاتصال على رقم: 920008002، كما أن الرقم متاح لإرسال الشكاوى والمقترحات أيضًا بالكامل.

بنك التسليف استعلام عن الإعفاء

ويمكن الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني من خلال موقع البنك الإلكتروني، وذلك لمن توفى قبل سداد قيمة القروض، وتقدم الورثة بطلبة الإعفاء من خلال موقع وزارة المالية، لجميع أنواع القروض التي يوفرها البنك السعودي للتسليف والادخار لجميع المواطنين.

شروط بنك التسليف الجديدة

وعلى كل مواطن يرغب في التقديم على بنك التسليف تحري الشروط التالية: