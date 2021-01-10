رابط التسجيل في معهد سرب srp المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

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عمر شويل - جدة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية معهد سرب أعلن اليوم عن بداية فتح باب التسجيل لجميع الشباب السعودي والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من المملكة، حيث يتم الانضمام من أجل التدريب في برنامج معهد سرب الذي تم إعداده خصيصاً من أجل تخريج عدد من الفنيين بتخصصات مختلفة مثل تخصص صيانة البنية التحتية، وقسم خاص لصيانة العربات والقاطرات، وإعداد خريجين لقسم الإشارات والتحكّم، بالإضافة إلى تخريج عدد من فنيين قيادة القطارات، ويأتي ذلك ضمن عدد من التخصصات في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي برنامج المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بالعمل في سار، وقد أعلن المعهد أن بداية التسجيل سيبدأ من يوم 11 يناير الجاري حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير عام 2021، وسوف نوضح لكم شروط القبول في معد سرب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.

معهد سرب للخطوط الحديدية

أعلن مدير العام لمعهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير, أن بداية التدريب ستكون من يوم الأحد الموافق يوم 4 أبريل 2021، ويتم التدريب بالمقر الخاص للمعهد في مدينة بريده، علي أن يستمر حتي عامان، يتبعها 6 أشهر كتدريب في شركة سار, وسوف يحصل كل طالب علي مكافأة شهرية تصل إلى 2000 ريال سعودي وتزيد إلى مبلغ 3 آلاف ريال شهريًا خلال العام الثاني من التدريب، كما سوف يستفيد الطالب من تسجيله بوزارة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توافر ميزة حصول الطالب علي تأمين طبي شامل.

شروط التسجيل في معهد سرب

شروط القبول في معهد سرب الخاص بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم علمي بمعدل تراكمي لا يقل عن نسبة 80%، وأن يكون الطالب حاصلاً على نسبة 70% في الاختبار الخاص بالقدرات العامة.

يجب أن يكون الطالب لائقاً طبياً في الفحص الطبي.

ألا يتعدى عمر الطالب عن 23 عامًا، بالإضافة إلى النجاح في اختبار المقابلة الشخصية والاختبار الخاص بالقبول.

طريقة التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “معهد سرب”

يتم التسجيل في المعهد السعودي سرب من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني لمعهد سرب وذلك لجميع الطلاب الذين تتوافر فيهم شروط القبول.