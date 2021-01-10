نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن بالخطوات وشروط التسجيل عبر موقع حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن ، في إطار الإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لتحسين مستوى المعيشي للمواطنين، وقد تم إنشاء حساب المواطن وذلك ليتم دعم أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ودعم الأسر ذات الدخل الفوق متوسط بصورة جزئية، وذلك عن طريق إعادة توجيه المخصصات الخاصة بالدعم الحومي تبعا للاحتياجات الخاصة بالأفراد.

التسجيل في حساب المواطن

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التسجيل في البرنامج للمواطن السعودي عبر موقع حساب المواطن، والذي مكن الدخول إليه من هنا، واتباع الخطوات التالية :

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به، مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والرمز الخاص بالتحقق.

يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

يقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف الذي تم تسجيله في الموقع يتضمن الرقم السري.

يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور التي تم إرسالها والرمز الخاص بالتحقق.

يتم الضغط على أيقونة الدخول.

تظهر أمام المستخدم النافذة الخاصة بتغيير كلمة المرور.

يتم إدخال كلمة المرور الحالية ثم إدخال كلمة المرور الجديدة.

يتم الضغط على كلمة تغيير.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يجب أن يكون لدى المواطن هوية وطنية وكارت للعائلة.

يجب أن يقوم المواطن بالإعلان عن العمل والراتب الخاص به.

يتم الإفصاح عن الدخل الإضافي الذي يحصل عليه المواطن.

يجب أن يقوم المواطن بالإعلان عن دخل الزوجة في حالة وجوده.

يجب أن يكون الحساب البنكي للمواطن نشطا.

من المهم ألا يتجاوز راتب المتقدم عن 20 ألف ريال.

يكر أنه قد تم اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 إيداع الدفعة ال38 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين من البرنامج، وهو الموعد المحدد لصرف دفعة يناير 2021.