نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 ألف ريال للرابح الواحد مع تمويل الأهلي الإسلامي في المقال التالي

عمر شويل - جدة 100 ألف ريال للرابح الواحد مع تمويل الأهلي الإسلامي الجديد فيقدم البنك الأهلي التجاري حملة جديدة تعطي للعميل فرصة الفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي وقد حدد البنك الأهلي فترة هذه الحملة من تاريخ 13 ديسمبر 2020 م وحتى يوم 16 يناير 2021 م وذلك بعد أن تتوافر في العميل المتقدم جميع الشروط والضوابط الخاصة بالفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي وذلك من خلال تمويل الأهلي التأجيري ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل ما يخص هذه المسابقة

حملة الفوز بمبلغ 100 ألف ريال من البنك الأهلي التجاري

هناك أربعة عملاء سوف يربحون جوائز بقيمة 100 ألف ريال سعودي لكل مواطن فائز بعد توافر الشروط وقد حدد البنك الأهلي مدة التقدم لتلك المسابقة والحصول على الجوائز حتى نهاية الحملة في يوم 16 ينايرعام 2021 م عن طريق قرض الأهلي التأجيري

شروط الفوز بمبلغ 100 ألف ريال من البنك الأهلي التجاري

هناك شروط خاصة بالإشتراك في حملة الفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي لكل فائز وهذه الشروطكما يلي

ليس شرط أن يكون الراغب فى دخول السحب بالفوز ان يكون مشترك سابقاً في تمويل الأهلي التأجيري

عملاء تمويل الأهلي التأجيري لديهم فرص أكثر في الفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي

يحصل عملاء قرض الأهلي التأجيري على إمكانية الدخول في السحب لمرة واحدة

حدد البنك الأهلي التجاري مدة الحملة من يوم 13 ديسمبر وحتى يوم 16 يناير 2021 م

يتم سحب أسماء الفائزين عن طريق رقابة وإشراف الغرفةالتجارية بالسعودية

خلال مدة المسابقة يفوز أربعة مواطنين

العملاء الفائزين تصل إليهم رسالة بعد إيداع 100 ألف ريال سعودي في حساب العميل الفائز

العاملين بالبنك لا يحق لهم الاشتراك في الحملة

العملاء الفائزين لابد ان يوقعوا على كل الأوراق القانونية

اذا ادخل العميل أى بيانات خاطئة يستطيع البنك استبعاد العميل حتى لو فائز إذا اكتشف البنك تلك البيانات والمعلومات الخاطئة

طريقة الدخول في السحب للفوز بمبلغ 100 ألف ريال

البنك الأهلي التجاري بالسعودية حدد طريقتين يستطيع بهما العميل الدخول فى السحب على الجوائز والفوز وسوف نعرض لكم تلك الطريقتين وهما