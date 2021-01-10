نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 ألف ريال للرابح الواحد مع تمويل الأهلي الإسلامي في المقال التالي
عمر شويل - جدة 100 ألف ريال للرابح الواحد مع تمويل الأهلي الإسلامي الجديد فيقدم البنك الأهلي التجاري حملة جديدة تعطي للعميل فرصة الفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي وقد حدد البنك الأهلي فترة هذه الحملة من تاريخ 13 ديسمبر 2020 م وحتى يوم 16 يناير 2021 م وذلك بعد أن تتوافر في العميل المتقدم جميع الشروط والضوابط الخاصة بالفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي وذلك من خلال تمويل الأهلي التأجيري ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل ما يخص هذه المسابقة
حملة الفوز بمبلغ 100 ألف ريال من البنك الأهلي التجاري
هناك أربعة عملاء سوف يربحون جوائز بقيمة 100 ألف ريال سعودي لكل مواطن فائز بعد توافر الشروط وقد حدد البنك الأهلي مدة التقدم لتلك المسابقة والحصول على الجوائز حتى نهاية الحملة في يوم 16 ينايرعام 2021 م عن طريق قرض الأهلي التأجيري
شروط الفوز بمبلغ 100 ألف ريال من البنك الأهلي التجاري
هناك شروط خاصة بالإشتراك في حملة الفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي لكل فائز وهذه الشروطكما يلي
- ليس شرط أن يكون الراغب فى دخول السحب بالفوز ان يكون مشترك سابقاً في تمويل الأهلي التأجيري
- عملاء تمويل الأهلي التأجيري لديهم فرص أكثر في الفوز بمبلغ 100 ألف ريال سعودي
- يحصل عملاء قرض الأهلي التأجيري على إمكانية الدخول في السحب لمرة واحدة
- حدد البنك الأهلي التجاري مدة الحملة من يوم 13 ديسمبر وحتى يوم 16 يناير 2021 م
- يتم سحب أسماء الفائزين عن طريق رقابة وإشراف الغرفةالتجارية بالسعودية
- خلال مدة المسابقة يفوز أربعة مواطنين
- العملاء الفائزين تصل إليهم رسالة بعد إيداع 100 ألف ريال سعودي في حساب العميل الفائز
- العاملين بالبنك لا يحق لهم الاشتراك في الحملة
- العملاء الفائزين لابد ان يوقعوا على كل الأوراق القانونية
- اذا ادخل العميل أى بيانات خاطئة يستطيع البنك استبعاد العميل حتى لو فائز إذا اكتشف البنك تلك البيانات والمعلومات الخاطئة
طريقة الدخول في السحب للفوز بمبلغ 100 ألف ريال
البنك الأهلي التجاري بالسعودية حدد طريقتين يستطيع بهما العميل الدخول فى السحب على الجوائز والفوز وسوف نعرض لكم تلك الطريقتين وهما
- يتمكن العملاء الراغبين في الدخول السحب والفوز عن طريق الحصول على قرض الأهلي التأجيري ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال رابط السابقة بالبنك الأهلي التجاري
- ويمكن أيضاً الدخول في السحب عن طريق قراءة الباركود الخاص بالسحب الموجود في الفرع الرئيسي للبنك الأهلي التجاري بالسعودية
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