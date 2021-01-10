حديث من قلم …بقلم : فؤاد الجهني

… (( من أجلك … )) …

إن حاولت ونجحت فقل الحمدلله ولا يأخذك النجاح إلى الغرور … !!! …

وإن حاولت وفشلت فعليك بالاصرار والكفاح لتحصل على النجاح …

وأيضاً عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى … وعليك أن لا تتوقف عن المثابرة لتحقق … (( … غايتك … )) …!!!…

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… (( قاعدة ))…

ثق أنك لن تبدع ولن تنجح … في أي من امور حياتك … إذا كنت تخاف من رأي الناس …

فلا تجعل ذلك الخوف عقبة امامك فيما … (( تفعل ))… !!!…؟؟؟… وكن … (( حر لتبدع ))…!!!…

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(( كذب )) من قال أن الفرصة لا تأتي للإنسان في حياته إلا مرة واحدةً فقط … !!!

إن حياة الإنسان كلها فرص ولكل لحظة يحياها … في حياته (( فرصة مستقله)) وينبغي استغلالها … !!!…؟؟؟…

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… (( قاعدة )) …

إن ميزان العدل الذي بداخلك … هو نعمة أنعم الله بها عليك منذ لحظةولادتك … (( فطرة )) … ربانية جميلة … (( أحرص على بقاء ذلك الميزان دون خلل ))…

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تبقى … الذكريات … ذلك الضيف الخفيف اللطيف … حينما نستحضرها بإرادتنا أو بغير إرادتنا … وسواء أكانت مفرحة أم محزنة … لا بد وأن تكون متعة حقيقية لنا … فهي حقيقة حياة عشناها ونعيشها