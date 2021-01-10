مسئولان بالكشافة العربية يتخذان رياضة “الهايكنج ” هواية لهما لاستكشاف الطبيعة  

دوت الخليج : الرياض – مبارك الدوسري

اتخذا المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عُمان الدكتور يعقوب الندابي ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد، ممارسة رياضة الهايكنج ، كهواية تبقيهم في الطبيعة لفترة أطول من خلال تركيزهم على المشي بين المناظر أو الطرق الطبيعية ، كالغابات والصحاري والمتنزهات في بلدانهم ، أو حتى خلال سفرهم خارجها في مهمات كشفية التي هي الأخرى تهتم بحياة الخلاء خاصة وأنها إحدى المكونات الأساسية للطريقة الكشفية ، حيث تجعل منتسبيها يستمتعون بجمال الطبيعة و الاستفادة من فضاءاتها الخضراء ، وتجعلهم بمختلف أعمارهم أكثر قرباً وحباً للبيئة ومن المساهمين في حمايتها وإنمائها.

الدكتور الندابي يُشير الى أن ممارسة الهايكنج شيء ممتع وجميل وفرصة مثالية في هذا الشتاء حيث تفتح لممارسيها آفاق جديدة، خاصة وأن جماليات الطبيعة ومفرداتها كما يقول لا يمكن التعرف عليها الا من خلال تلك الرياضة حيث تتعرف أكثر على المخزون الطبيعي والتاريخي والسياحي ، فيما يؤكد الدكتور الفهد على أن ممارسها يشعر بمزيد من السعادة ، وتساهم في تقوية علاقاته بالآخرين ، وتشعل لديه روح الابداع ، بالإضافة الى حرق المزيد من السعرات الحرارية في جسم الممارس لها ، وتقوية علاقته بالبيئة من حوله ، وبناء عضلات الساقين والفخذين، وتحسين قدراته على الاتزان، وإبعاد خطر السمنة عنه.