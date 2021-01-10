نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب اعفاء بنك التسليف والادخار السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والادخار، في الوقت الأخير قد تأثر الاقتصاد في البلاد جميعها وأيضًا تأثر جميع الأفراد بهذا الأمر بسبب تفشي مرض فيروس كورونا في البلاد، فقد أصبح الوضع المالي للمواطنين غير جيد بالمرة، لذلك قد كثر البحث في الآونة الأخيرة عن كيفية تقديم طلب لكي يتم من خلاله إعفاء بنك التسليف والادخار.

المستندات اللازمة لطلب إعفاء بنك التسليف

هناك بعض الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إعفاء إلى بنك التسليف والادخار السعودي، وقد تعددت تلك الأوراق المطلوبة من إدارة البنك الخاص بهذا، وذلك لضمان حق البنك وأيضًا حق المستفيد، وتلك الأوراق المطلوبة ما يلي:

صورة الهوية للشخص المتقدم إلى طلب إعفاء بنك التسليف والادخار.

صورة من التقارير الطبية التي تلزم لتقديم طلب إعفاء البنك السعودي.

صورة من التقارير الصحية التي تثبت صحة المتقدم إلى طلب إعفاء بنك التسليف والادخار السعودي.

يجب أن يتم توفير امضاء للعميل على عقد الطلب.

شروط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والادخار

يوجد عدة شروط يجب عن توافرها لكي يتم من خلالها قبول الطلب الخاص بإعفاء تمويل بنك التسليف السعودي.

يجب أن يتم توفير جميع الأوراق المطلوبة والمستندات المطلوبة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لطلب إعفاء بنك التسليف والادخار ألا يكون موظف أو متزوج.

يجب ألا يكون عمر المتقدم لطلب إعفاء بنك التسليف والادخار يتخطى ال24 عام.

يجب أن يكون الدخل الشخصي لأي متقدم إلى طلب إعفاء بنك التسليف والادخار لا يتعدى 2000 ريال سعودي.

خطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والادخار