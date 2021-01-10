نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن ومشكلة تحت الإجراء للصرف بدون إيداع المبلغ في حسابك 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن وتحت الإجراء للصرف: حيث أنه المعروف أن إيداع مبلغ حساب المواطن يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم إيداع المبلغ في الحساب الشخصي للمواطنين ليتم صرفه لهم، وتوجد بعض المشاكل التي تواجه المواطنين في صرف إيداغ المبلغ، ومن هذه المشاكل أنه في يوم العاشر من الشهر الميلادي يكون مكتوب في حساب المواطن تحت الإجراء للصرف أو لا يوجد، وبرنامج حساب المواطن يهتم بالرد على جميع المستفيدين من الدعم لحل كل هذه المشاكل من خلال خدمة المستفيدين.

حساب المواطن وحل مشكلة تحت الإجراء للصرف 2021

حساب المواطن يرد على هذه المشكلة من خلال خدمة المستفيدين قائلاً: أنه تم إيداع المبلغ الخاص بالدعم لدفعة هذا الشهر، الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم إيداع المبلغ، ويلزمك توفير كشف لحسابك من خلال البنك، وبعد توفير كشف الحساب ستقوم بتقديم اعتراض مالي وذلك بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة، ولعمل الاعتراض المالي اتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى حسابك الشخصي في البرنامج. الضغط على الدفعات المالية. تختار دفعة لم تستلم. قم بإرفاق كشف الحساب الذي معك. ثم انتظر الرد.

برنامج حساب المواطن ومعايير زيادة مبلغ الدعم الشهري

حساب المواطن يرد على بعض الاستفسارات الخاصة بزيادة مبلغ الدعم: حيث أنه قال يتم صرف مبلغ الدعم حسب معايير الاستحقاق، حيث أنه في هذه الحالة يُنظَر إلى دخل الأسرة، وعلى عدد أفراد الأسرة، وأيضاً عمر كل فرد من الأسرة، ويمكن للأشخاص معرفة قيمة استحقاقهم للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

سبب وقف التسجيل ببرنامج حساب المواطن

تم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن، وسبب الوقف هو حسب التعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، والتسجيل كان متاحاً منذ إطلاق البرنامج من عام 2017 حتى عام 2020 في دفعة مارس دورة 28.

ويضاف إلى ذلك رداً على من قدموا طلب اعتراض: أنه في حالة كانت أهلية المواطن غير مؤهل للدعم وتم تجاوز مدة اعتراض الشخص المقدرة بثلاثة 3 أشهر، وفي هذه الحالة لن يمكنك تقديم طلب في البرنامج مرة أخرى فقد تم تعليق استقبال أي طلب جديد بالبرنامج للحصول على دعم من خلال برنامج حساب المواطن.