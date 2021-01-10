نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف للحصول علي تمويل يصل الي 60.000 ريال ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف للحصول علي تمويل يصل الي 60.000 ريال سعودي؛ حيث يقدم بنك التسليف والادخار العديد من الحلول التمويلية والمنتجات المميزة، فقد يقدم البنك والمعروف في وقتنا الحالي ببنك التنمية الإجتماعية لجميع الفئات العمرية، حيث يقدم البنك منتجات لعمر يبدأ من الثمانية عشر عاماً حتي عمر السبعون عاماً، ولكل منتج تمويلي شروط وضوابط يجب اتفاقها، فأهم ما يميز بنك التسليف والادخار أنه بنك إسلامي بقدم تمويلات وعروض ويتم صرفها تبعاً للشريعة الإسلامية، وأيضاً قد يقدم بنك التنمية العديد من التمويلات المختلفة ولظروف اجتماعية مختلفة كتمويل الزواج، يقدم للأشخاص المقبلين علي الزواج الأول في حياتهم بشروط محددة قد ذكرناها لكم من قبل عبر موقعنا، وأيضاً تمويل الأسرة الذي يصل الي 60.00 ريال مُخصص للأسر محدودة الدخل المادي والأسرة الراغبة في تحسين الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة، وهناك أيضاً قرض ترميم من بنك التنمية الإجتماعية للأسر المتضررة من مساكنهم، والعديد من التمويلات المختلفة من البنك والتي تتناسب بشدة مع الفئات الفقيرة والمحدودي الدخل، ولذلك فقد نقدم لكم شروط بنك التسلف والادخار للحصول علي تمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي. شروط بنك التسليف والادخار الجديدة 1442 قرض الزواج الذي يصل الي 60.000 ريال سعودي، وأهم شروطه: يجب أن يكون الراتب الشهري 12.000 ريال سعودي فأكثر، وذلك استبدالاً عن 10 ألالاف ريال في الشروط السابقة. ألا يزيد عمر العميل عن 70 عاماً، ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 عاماً. أن تكون الزوجة مواطنة سعودية الجنسية، أو أن تكون من إحدي الدول الخليجية التابعة لمجلس التعاون، ويجب تقديم موافقة من علي ذلك الزواج من الجهات المختصة إذا كانت الزوجة غير عربية. لابد من تقديم عقد الزواج المختوم من المحكمة المختصة، وألا يكون قد مضي أكثر من عامين عليه. لابد أن يكون الزواج الأول باستثناء أن تكون قد توفيت الزوجة الوحيدة وأيضاً الذي طلق زوجة التي لم يدخل بها. رابط وطريقة التقديم للحصول علي تمويل من بنك التسليف والادخار قم بتسجيل دخولك الي موقع التنمية الإجتماعية.

كتابة الهوية الوطنية الصحيحة وتاريخ الميلاد الخاص بالعميل مع التحقق من صحتهم.

قم بإكمال البيانات بطريقة صحيحة.

قم بإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال البريد.

سيأتيك الرد بالرفض أو الموافقة، وعند الموافقة سوف يتم تحويل المبلغ الي الحساب البنكي الخاص بالعميل.

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