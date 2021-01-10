نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي المقيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم شركة اكسترا السعودية العديد من التمويلات الشخصية المختلفة التي تهم المواطنين، حيث يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن أفضل التمويلات المقدمة داخل المملكة، حيث يعد التمويلات المقدمة من خلال اكسترا السعودية تعتبر من افضل التمويلات والتي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول عليها، حيث إن شركة اكسترا السعودية تقدم العديد من التمويلات التي تناسب جميع الفئات بالمملكة السعودية ويوفر السعودين والعسكريين والمتقاعدين أو المتقابل علي التقاعد، ويناسب جميع الفئات العمرية، حيث يبدأ مبلغ تمويل شركة اكسترا السعودية إلى 4.000 ريال سعودي كحد ادني و 30.000 ريال سعودي كحد اقصي، حيث تقدم شركة اكسترا السعودية العديد من المميزات في تقديم تمويلاتها، ومن أهم ما يتميز به أنها تقدم العديد من التسهيلات في تقديم الخدمات، ويتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمكن للجميع الحصول علي التمويل الشخصي من اكسترا السعودية ولاكن بعد توافق الشروط والأحكام اللازمة التي حددتها الشركة، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا موقع ثقفني الإخباري كيفية الحصول على التمويل الشخصي من شركة اكسترا السعودية والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل.
الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل
قد حددة شركة اكسترا السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر علي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي التمويل، حيث تقدم شركة اكسترا تمويل خاص السعودين وبالمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول علي التمويل بعد توافر الشرط التالية:
- يجب أن يتراوح عمره المواطن المتقدم ما بين 18 إلي 25 عاما وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي.
- يجب علي المواطن المتقدم للتمويل الشخصي من شركة اكسترا السعودية أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالمواطن عن 12.000 ريال سعودي.
- بالنسبة للمواطن المقيم يجب أن يتراوح عمره ما بين 25 إلي 60 ولا يزيد عن 60 عاما.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- المواطن المتقدم بالنسبة للسعودي يجب أن لا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر وذلك من أجل الحصول علي التمويل.
- بالنسبة للمواطن المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية يجب أن لا تقل مدة خدمة العمل عن عاما كاملا للحصول علي التمويل الشخصي.
- يجب أن تكون جهة العمل معتمدة من برنامج تسهيل.
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