دعوة ينبع الصناعية تنتخب أعضاء مجلس إدارتها في الدورة الأولى

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دوت الخليج : معاذ الحجازي – ينبع الصناعية
أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بينبع الصناعية أسماء المرشحين لمجلس الإدارة في الدورة الأولى للجمعية وهم نخبة من مهندسين وإداريين بمدينة ينبع الصناعية الذين لهم دور في تطوير أعمال الجمعيات الخيرية ،
كما حددت موعد عقد الجمعية العمومية والذي تم إعلانه عبر حسابها في تويتر مساء يوم الثلاثاء الموافق 2020/1/19م بتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٢هـ في مقرها بحي النواة حي غرب العقيق ،
دعت الجمعية عبر سلسلة تغريدات إلى التعرف على الأعضاء المرشحين عبر الرابط :
الجدير بالذكر أن الجمعية مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢٦٦ ومن أبرز الجمعيات المعروفة على مستوى المنطقة .
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