بلا سيارات أو شوارع أو انبعاثات كربونية.. ولي العهد يعلن عن مدينة “ذا لاين” في نيوم

بلادي – الرياض :

أطلق ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، الأمير محمد بن سلمان، مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم، والذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وقال ولي العهد في كلمته بمناسبة الإطلاق، إنه على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان.

وأكد أن المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار.

وأضاف متسائلاً “لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنون من حياة الإنسان في التنقل؟”.

وأشار إلى أنهم بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، وبصفته رئيس مجلس إدارة نيوم يقدم “ذا لاين” وهي مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، مضيفاً: “ستكون صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.