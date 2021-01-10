“الصحة”: انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع حالات التعافي إلى 97.7%

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، أن الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقترب من أدنى معدلاتها، مند بدء الجائحة، بانخفاض وصل إلى – 97.6%.

وتابع العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالات الحرجة، انخفضت لتصل حاليًا لـ300 حالة تقريبًا، بانخفاض أكثر من ألفي حالة، من أعلى أعداد سجلت للحالات الحرجة، وبنسبة – 86.6%.

وأضاف متحدث الصحة، أن أعداد الوفيات كذلك قد شهدت انخفاضًا بنسبة – 91.4%، فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 97.7% من إجمالي الحالات التي أصيبت.