بلادي – الرياض :
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، أن الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقترب من أدنى معدلاتها، مند بدء الجائحة، بانخفاض وصل إلى – 97.6%.
وتابع العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالات الحرجة، انخفضت لتصل حاليًا لـ300 حالة تقريبًا، بانخفاض أكثر من ألفي حالة، من أعلى أعداد سجلت للحالات الحرجة، وبنسبة – 86.6%.
وأضاف متحدث الصحة، أن أعداد الوفيات كذلك قد شهدت انخفاضًا بنسبة – 91.4%، فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 97.7% من إجمالي الحالات التي أصيبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة”: انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع حالات التعافي إلى 97.7% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.