شرطة الرياض: ضبط 8 وافدين لمتاجرتهم بشرائح الاتصال بصورة غير نظامية (فيديو)

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 8 وافدين، بعد تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها باسم مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، عن القبض على 7 مقيمين هنود ومقيم بنجلادشي، وضبط أكثر من 3200 شريحة، و6 أجهزة قارئة للبصمة، و3 أجهزة كمبيوتر محمول، 16 جوالاً، و8 أجهزة شحن اتصال، بالإضافة إلى مبلغ مالي 4060 ريالاً.

وأكدت شرطة الرياض أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم للنيابة العامة.