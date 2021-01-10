طقس غدٍ الإثنين: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقّع استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: “الباحة، وعسير، وجازان”، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها.
فيما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.
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