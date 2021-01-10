“البيئة” تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة إلى الترخيص خلال 6 أشهر وبدون إيقاع أي عقوبات مالية عليهم

بلادي – الرياض :

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، الكوادر البيطرية غير المرخصة العاملة في المملكة قبل 1 يناير الجاري، إلى سرعة الحصول على الترخيص اللازم قبل 1 يوليو القادم وبدون إيقاع أي عقوبات مالية عليهم.

وأوضحت أن الشروط للحصول على ترخيص؛ أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري للأطباء، وشهادة الدبلوم للمساعدين البيطريين.

كما يجب أن تكون الشهادة موثقة من التعليم العالي ووزارة الخارجية والسفارة السعودية ببلد الحصول على المؤهل لغير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون.

ويجب إرفاق المتقدم الوثائق المعتمدة في حال حصوله على درجات علمية أعلى “ماجستير، دكتوراه، دبلوم عالي”، وأن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي “بيطرية، إنتاج حيواني، سمكي أو خدمات مساندة للإنتاج الحيواني”.

فيما يتم التقديم ورقياً في حال المنشآت أو المشاريع خارج اختصاص الوزارة، إضافة إلى صور من “السجل التجاري للمنشأة، والجواز بتأشيرة دخول قبل 1 يناير الجاري”، أو برنت من الإدارة العامة للجوازات بوقت دخول الطبيب إلى المملكة.

كما اشترطت الوزارة وجود صورة من هوية مقيم تثبت أن المتقدم على كفالة صاحب المنشأة أو المشروع، وصورة من الصحيفة الجنائية سارية المفعول، حيث يتم تحديد موعد الاختبار الشفهي والتحريري للمتقدمين بعد اكتمال البيانات.

ولفتت إلى أنه يتم منح المتقدم الترخيص بعد التأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة واجتياز المتقدم للتقييم المهني، وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية.