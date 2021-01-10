“الزكاة والدخل”: أكثر من 162 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأحد)، عن تلقيها نحو 162.9 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
ويأتي ذلك منذ تطبيق خدمة ضريبة التصرفات العقاري يوم 4 أكتوبر الماضي، حيث جاءت منطقة الرياض الأعلى في عدد الطلبات بـ 47.8 ألف طلب.
كما بلغ عدد الطلبات المسجلة في مكة المكرمة 26.7 ألف طلب، وفي الشرقية 21.5 ألف طلب، والقصيم 11.5 ألف طلب، وعسير 9.9 ألف طلب، وحائل 6.9 ألف طلب، والمدينة المنورة 6.4 ألف طلب، وجازان 3.3 ألف طلب.
وتُمكّن الخدمة المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، ومعرفة مدى خضوع عقاره للضريبة مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.
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