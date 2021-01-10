“هدف”: دعم التدريب والتوظيف يتجاوز مبالغ إعانة حافز في ديسمبر

بلادي – الرياض :

أعلن صندوقُ تنمية الموارد البشرية “هدف” أنَّ إجمالي مبالغ الدعم المصروفة على برامج ومبادرات دعم التدريب والتوظيف والتمكين وصلت إلى 290 مليون ريال، خلال شهر ديسمبر (2020).

وأوضح أن المبلغ تجاوز للمرة الثانية على التوالي مبالغ الدعم المصروفة على برنامج إعانة البحث عن عمل “حافز”، التي بلغت 217 مليون ريال، للفترة ذاتها.

وأشار إلى أن تنامي مبالغ الدعم المصروفة تأتي نتيجةً لتطوير وتحسين برامج الدعم والتمكين التي يقدمها الصندوق، إضافة إلى ارتفاع أعداد المستفيدين.

ولفت إلى أن تمكين مستفيدي “حافز” وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل أسهم في انخفاض أعداد مستفيدي البرنامج، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى تنفيذ الصندوق استراتيجيته الجديدة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم.