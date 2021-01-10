كيف يتم التعويض المالي للأضرار الناتجة عن أخطاء طبية؟ مستشار قانوني يُوضح

بلادي – الرياض :

كشف المستشار القانوني إبراهيم المسيطير، آلية التعويض المالي للأضرار التي قد تنتج عن أخطاء طبية.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك شعباً مختلفة للتعويض في إطار الديَة، مؤكدًا أن بعض الحالات التي تتسبب في بعض الأضرار الجسدية أو فقدان بعض الحواس قد يصل تعويضها إلى أكثر من مليوني ريال.

وأشار إلى أن النظام يُحمل الممارس الطبي بشخصه التعويض المالي للأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.