“سكني” يسلم “الفلل الجاهزة” في 18 مشروعاً خلال ديسمبر 2020

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الأحد) عن تسليمه عددًا من الفلل الجاهزة في مشاريع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وشمل التسليم خلال شهر ديسمبر الماضي 18 مشروعاً في 10 مناطق، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج أن التسليم شمل عددًا من مشاريع الفلل الجاهزة منها 5 مشاريع سكنية في منطقة الرياض، هي: إسكان “الدوادمي، والزلفي، والأفلاج، وشقراء، والمجمعة”.

وتضمن التسليم مشروعي إسكان بريدة وعنيزة في القصيم، ومشروعين في المنطقة الشرقية “إسكان الأحساء” و”إسكان حفر الباطن”، ومشروع إسكان صبيا بجازان، ومشروعي إسكان رفحاء وطريف في منطقة الحدود الشمالية.

كما تضمّن مشروع إسكان حائل في حائل، ومشروع “إسكان تيماء” و”إسكان تبوك” في تبوك، وفي الجوف مشروع إسكان القريات، ومشروع إسكان نجران في نجران، ومشروع إسكان المخواة في الباحة.

وتتوزع مشاريع الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وتبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.