نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية لبنان الأسبق:لا نقبل أن تكون أرضنا مسرح لصراعات الاخرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جبران باسيل، وزير خارجية لبنان الأسبق، اذا لم تكون الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء قادرين على الإصلاح، معناه انّ نظامنا فشل ويريد إصلاح، موضحا أنه لابد وان يكون عندنا الجرأة لمقاربة الموضوع على البارد، ومش ننطر لتحمى الأمور وتوقع المشاكل ويصير حلّه على السخن.



وأضاف "باسيل"، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، طبعًا قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعيّة لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده او تحييده، هي مسائل كيانيّة وأساسيّة بصلب الحوار المطلوب، ونحن لا نقبل ان تكون أرضنا مسرحا لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان