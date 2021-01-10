نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تجديد الإقامة بعقد الايجار لعام 1442 وخطوات توثيق أو تجديد عقد الإيجار الموحد عبر eservice.ejar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تجديد الإقامة بعقد الإيجار 1442 وخطوات توثيق عقد الإيجار، وهو ما يبحث عنه الكثير من مواطني المملكة السعودية في الوقت الحالي بعدما أعلنت وزارة العمل والإسكان السعودية عن رابط الإقامة بعقود الإيجار من خلال منصة إيجار الالكترونية، كما يمكن متابعة رابط دخول منصة أحكام الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث يأتي التعاون بين وزارات التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والإسكان حسب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 16 – 5 – 1438 هجريًا، برقم 292، رابط تجديد الإقامة بعقد الايجار 1442، فقد اشترطت الوزارة وجود عقد إيجار للمواطن على أن يكن موثق ومسجل في شبكة إيجار ليتمكن من إصدار رخصة العمل وتجديدها بكل سهولة.

رابط تجديد الإقامة بعقد الايجار 1442

رابط تجديد الإقامة بعقد الايجار 1442 اتفقت الوزارتين على تنفيذ عملية رابط تجديد الإقامة بعقد الإيجار في سبتمبر 2018 الماضي حيث بدأت المرحلة الأولى من خلال شبكة إيجار عن طريق تجديد رخص العمل أولًا، وذلك حسب الخطة التوعية المشتركة التي أدت إلى نجاح المشروع، تابع الإستعلام عن الإسكان حيث تهدف الحكومة السعودية من خلال ذلك الاتفاق أن يتم توثيق جميع الوافدين إلى المملكة على عقود الإيجار عبر الشبكة الالكترونية والذي سيعمل على إثراء الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التحول الإلكتروني، وقد حددت وزارة الإسكان بالسعودية قيمة تجديد عقود الإيجار والتي وصلت إلى 250 ريال للعقد السكني للعقود المجددة تلقائيًا على الشبكة، بينما وصلت قيمة تجديد عقد الإيجار التجاري إلى 400 ريال وتدفع بمعرفة الوسيط العقاري.

خطوات توثيق عقد الإيجار

كما أوضحت الوزارة الطريقة الصحيحة لتوثيق عقد الإيجار عبر شبكة إيجار حتى يكون العقد نافذ ومحقق لكافة الأثار القانونية، حيث أكدت الحكومة على ضرورة توثيق العقود من منصة أبشر الالكترونية لكافة المستأجرين والمؤجرين على أن يقوم المؤجر بتوثيق العقد حتى يتم إتمام التوثيق من خلال المنصة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط منصة أبشر، https://www.absher.sa/.

الضغط على أبشر أفراد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بصورة صحيحة.

إدخال رمز التحقق المرئي المتغير.

ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات وزارة الإسكان.

الضغط على أيقونة توثيق عقود الإيجار.

الضغط على كلمة متابعة من خلال الصفحة التي تضم كافة تفاصيل خدمة التوثيق لعقود الإيجار.

الضغط على كلمة قبول.

كما يمكن تعديل العقد عن طريق الرجوع بالضغط على كلمة رفض.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على كلمة تأكيد.

توثيق عقد الإيجار الموحد

توثيق عقد إيجار الموحد

طريقة عمل عقد إيجار جديد

كما يمكنكم عمل عقد إيجار جديد من خلال منصة شبكة إيجار عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط شبكة إيجار.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار عقد الإيجار.

الضغط على أيقونة تسجيل عقد الإيجار.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالمستأجر.

كتابة بيانات العقار محل العقد.

كتابة بيانات العقد وطريقة الدفع، ودورة السداد المناسبة.

كتابة باقي تفاصيل العقد وهي قيمة الإيجار السنوي، وقيمة الخدمات والمرافق التي تتمثل في المياه والكهرباء والغاز.

الضغط على أيقونة إرسال العقد للتوثيق.

الضغط على كلمة نعم من نافذة التأكيد.

خطوات تجديد عقد إيجار الموحد

بعد أن استعرضنا رابط تجديد الإقامة بعقد الايجار 1442 وخطوات توثيق عقد الإيجار جديد عبر eservice.ejar.sa، نتابع خطوات تجديد عقد إيجار الموحد من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع إيجار

ثم اختيار قائمة عقود الإيجار المتاحة للتجديد.

ثم إختيار العقد وطلب التجديد.

ثم ادخال بيانات العقد، ثم الضغط على إرسال

حتي يتم إرسال العقد للطرف الآخر المسجل بالعقد لقبول تجديده.

حيث متاح للطرف الآخر قبول أو رفض تجديد توثيق العقد في خلال 7 أيام.

تسجيل دخول في برنامج إيجار 1442

للاستفادة من خدمات الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية لكلا من ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، عبر برنامج إيجار يجب تسجيل دخول عبر منصة إيجار عبر الرابط الرسمي لمنصة شبكة إيجار الإلكترونيّة https://www.ejar.sa/ ثم إتباع الخطوات التالية: